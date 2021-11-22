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The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка

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Танк Т-80
Танк Т-80.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Россия продолжает модернизацию старых танков. Так, например, многих на Западе удивляет, что Москва не списывает со счетов Т-80, ведь он уже давно устарел, отмечает автор статьи. Он перечисляет преимущества этой боевой машины и советует перестать ее недооценивать.

Кто-то наверняка уже списал со счетов эту старую боевую машину. Но не Москва

Хотя номинально на смену многим типам российских танков должна прийти машина Т-14 "Армата", Россия продолжает модернизацию старых образцов. На это мало кто обращает внимание, но в этой стране проводят модернизацию различных вариантов танка Т-80.

Кое-кто на Западе думал, что этой модели пришел конец, когда Т-80 весьма слабо показал себя в Чечне; однако многие компании продолжали весьма амбициозные проекты по его усовершенствованию. Несмотря на экономические трудности 1990-х годов, результатом которых стала отмена ряда проектов, российские военные не отказались от танка Т-80, и продолжают работы по его модернизации, доводя эту машину до современных стандартов.

Основной причиной такой ситуации является географическое положение России. Т-72 и Т-90 хорошо работают в большинстве климатических условий, а вот на севере, где температура опускается до очень низких отметок, Т-80 существенно превосходит их благодаря своему газотурбинному двигателю.

Работающим на дизтопливе российским танкам при температуре 30 градусов ниже нуля требуется около 45 минут для разогрева моторов, в то время как машина на газотурбинном двигателе готова начать движение уже через одну минуту. Также говорят, что Т-80 значительно удобнее для экипажа, которому в нем на севере намного теплее, чем в других танках.

Так как же Россия намеревается модернизировать Т-80? Вначале основное внимание уделялось усовершенствованию основной (и лучшей на то время) модели Т-80У. Одним из проектов данного направления был "Объект 640" ("Черный Орел"), разрабатывавшийся на ленинградском (а затем на омском) заводе. Этот танк был весьма современным и перспективным для своего времени, и в его конструкцию было заложено немало новаторских идей.

Корпус у танка Т-80У был удлинен, что позволило значительно усилить лобовую броню. К шасси добавили один опорный каток - в соответствии с увеличением длины корпуса. Практически все компоненты "Черного Орла" были поделены на отсеки, начиная с вооружения и кончая членами экипажа. Это должно было обеспечить снижение ущерба в случае пробития брони снарядом, так как разлет осколков ограничился бы одним отсеком.

Вооружение танка тоже разместили в отдельном отсеке, чтобы его можно было легко менять и модернизировать, отвечая на новые угрозы. Автомат заряжания карусельного типа, используемый в стандартном Т-80 и в Т-72, заменили бронированным модулем с вышибными броневыми панелями, что позволило увеличить темп стрельбы и живучесть боевой машины. К несчастью для Омского танкового завода, ни в российском Министерстве обороны, ни на экспортном рынке не возникло особого желания закупать такие танки.

Еще одним модернизированным вариантом в линейке Т-80У в 1990-е годы стала модель Т-80УМ, у которой на башне был установлен простой тепловизор, и имелась возможность вести стрельбу противотанковыми ракетами 9M119M через пушечный ствол. Опытные образцы изготавливались с различными комплексами активной защиты: Т-80УМ1 с КАЗ "Арена", а Т-80УМ2 с КАЗ "Дрозд-2".

Одним из вариантов модернизации Т-80У стала машина Т-80УА, которая не была запущена в серийное производство. У этого танка имелся модернизированный комплекс управления огнем (КУО) и устройство учета изгиба ствола под новые боеприпасы.

В 2000-е годы также предпринимались усилия по ограниченной модернизации более ранней серии танков Т-80Б (на тот момент они еще больше устарели). Результатом стал танк Т-80БА, в котором, в отличие от Т-80УА, была немного усовершенствована система управления огнем и появилась возможность вести стрельбу более современными бронебойными подкалиберными снарядами. Была также создана модель Т-80УЕ1, в которой башни танков Т-80БВ поменяли на башни Т-80УД, а также провели некоторые другие модификации (усовершенствовав автомат заряжания и систему управления огнем).

Важно отметить, что в это время танк Т-72Б серьезно не модернизировался. Созданный тогда вариант Т-72БА во многом похож на Т-80БА, Т-80УА и Т-80УЕ1, и в нем реализованы лишь небольшие изменения без серьезной модернизации.

Какое-то время бытовало мнение, что у Т-80 в России нет будущего, поскольку прошедшие глубокую модернизацию Т-80УМ, Т-80УМ1 и Т-80 УМ2 не были приняты на вооружение. Один представитель российского военного ведомства заявил на радиостанции "Эхо Москвы", что к 2015 году на вооружении останутся только танки Т-72 и Т-90.

Но в итоге все оказалось иначе. В 2017 году публике показали танк Т-80БВМ, являющийся глубокой модернизацией машины Т-80БВ. К элементам модернизации относятся новый тепловизионный прицел наводчика "Сосна-У", комплекс динамической защиты "Реликт", а также капитально переделанное шасси, благодаря чему Т-80БВ был доведен до стандартов Т-72Б3.

В некоторых отношениях Т-80БВМ даже превосходит Т-72Б3. Скажем, место наводчика по своим эргономическим показателям лучше, чем у Б3, а прицел "Сосна-У" размещен непосредственно перед наводчиком, в отличие от Т-72Б3, где его установили сбоку. Такие усовершенствованные характеристики привели к тому, что Т-80БВМ поступил на вооружение в элитную 4-ю гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию вместо вариантов Т-72 и Т-90.

Но процесс модернизации проходят не только танки Т-80БВ. В июле 2018 года российское Министерство обороны сообщило о своем намерении модернизировать танк Т-80УЕ1. В ходе модернизации прицел "Плисса" могут заменить на новый тепловизор "Сосна-У". Такую же модернизацию могут осуществить на танках Т-80У и Т-80УА, которые до сих пор состоят на вооружении. Как говорится, слухи об устарелости Т-80 значительно преувеличены.

Чарли Гао - изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.


Чарли Гао (Charlie Gao)

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