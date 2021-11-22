США и КНР договорились о взаимодействии между военными на высоком уровне - СМИ

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Официальные представители Вашингтона и Пекина достигли договоренностей по запуску каналов связи на высоком уровне между американскими и китайскими военными, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, в ходе виртуального саммита с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин согласился поддержать такие каналы американских военных с высокопоставленными лицами из КНР, в том числе с вице-председателем Центрального военного совета КНР.

Собеседник агентства отметил, что в настоящий момент Белый дом определяет стратегию подхода к такому взаимодействию, в том числе в сфере кибербезопасности, космоса и ядерного оружия, а также вопросов, связанных с проведением испытаний и развертыванием вооружений.

Источник подчеркнул, что точный формат взаимодействия сторон еще не определен.

Bloomberg отмечает, что такие договоренности знаменуют "потепление в отношениях между двумя крупнейшими экономиками", которое последовало спустя месяцы напряженности, которые усилились после недавнего испытания гиперзвукового оружия, проведенного Китаем. Также эскалации напряженности способствовали предупреждения от сотрудников разведывательного управления Пентагона о быстром росте китайского ядерного арсенала.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на китайского чиновника сообщила, что Вашингтон настаивает на проведении переговоров с Пекином по контролю над вооружениями, поскольку Китай стремительно расширил ядерный потенциал.

При это собеседник издания отметил, что стороны могут начать соответствующий диалог на начальном уровне, то есть с участием неправительственных оборонных аналитиков и академиков.

Как сообщил в свою очередь сотрудник американской администрации, Байден с Си Цзиньпином ранее в рамках виртуального саммита договорились расширить переговоры по стратстабильности. При этом китайская сторона не упомянула об этом в документе по итогам встречи лидеров.