Войти
Интерфакс-АВН

США и КНР договорились о взаимодействии между военными на высоком уровне - СМИ

112
0
0
Флаги США и КНР
Флаги США и КНР.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Официальные представители Вашингтона и Пекина достигли договоренностей по запуску каналов связи на высоком уровне между американскими и китайскими военными, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, в ходе виртуального саммита с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин согласился поддержать такие каналы американских военных с высокопоставленными лицами из КНР, в том числе с вице-председателем Центрального военного совета КНР.

Собеседник агентства отметил, что в настоящий момент Белый дом определяет стратегию подхода к такому взаимодействию, в том числе в сфере кибербезопасности, космоса и ядерного оружия, а также вопросов, связанных с проведением испытаний и развертыванием вооружений.

Источник подчеркнул, что точный формат взаимодействия сторон еще не определен.

Bloomberg отмечает, что такие договоренности знаменуют "потепление в отношениях между двумя крупнейшими экономиками", которое последовало спустя месяцы напряженности, которые усилились после недавнего испытания гиперзвукового оружия, проведенного Китаем. Также эскалации напряженности способствовали предупреждения от сотрудников разведывательного управления Пентагона о быстром росте китайского ядерного арсенала.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на китайского чиновника сообщила, что Вашингтон настаивает на проведении переговоров с Пекином по контролю над вооружениями, поскольку Китай стремительно расширил ядерный потенциал.

При это собеседник издания отметил, что стороны могут начать соответствующий диалог на начальном уровне, то есть с участием неправительственных оборонных аналитиков и академиков.

Как сообщил в свою очередь сотрудник американской администрации, Байден с Си Цзиньпином ранее в рамках виртуального саммита договорились расширить переговоры по стратстабильности. При этом китайская сторона не упомянула об этом в документе по итогам встречи лидеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
ГЗЛА
Кибербезопасность
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
12.11.2019
НАТО вместо ООН
15.08.2019
Соглашение о контроле над вооружениями должно отвечать требованиям времени - посол США в РФ
05.06.2019
Большие войны – в третьих странах
23.04.2018
Будущее российского противолодочного оружия?
29.01.2016
Готовься, Америка: у России и Китая есть космическое оружие (The National Interest, США)
09.11.2015
Пентагон решил выпустить на поле боя рельсотрон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M