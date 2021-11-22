РВСН в 2021 году повысили возможности по выполнению задач ядерного сдерживания - Минобороны России

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе командно-штабных учений перед соединениями и воинскими частями РВСН ставились задачи с учетом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники. К учениям, проводимым в рамках контрольных комплексных проверок, привлекались соединения РВСН, полностью перевооружённое на ПГРК (подвижных грунтовых ракетных комплексов, - "ИФ") "Ярс", - говорится в сообщении.

"По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, приоритетное внимание уделяется перевооружению группировки РВСН на новые ракетные комплексы как мобильного, так и стационарного базирования", - говорится в пресс-релизе.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

В сообщении отмечается, что "в рамках масштабных учений с Барнаульским ракетным соединением (Алтайский край) проверялись вопросы вывода ракетных полков с подвижными грунтовыми ракетными комплексами на маршруты боевого патрулирования, а также отрабатывались задачи всех видов обеспечения".