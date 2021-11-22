Экс-начальник управления Минобороны РФ считает совместный полет российских и китайских бомбардировщиков сигналом для США и Японии

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Совместный полет российских и китайских стратегических самолетов над Японским и Восточно-Китайским морями, а также недавние военно-морские учения являются демонстрацией силы и сигналом для США и Японии, сообщил "Интерфаксу" в пятницу бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Это, прежде всего, сигнал для США и Японии", - сказал он.

"Я не вижу ничего необычного в проведении такого совместного патрулирования. Насколько я понимаю, эти полеты осуществляются без оружия. Что стало первопричиной того, что Россия и Китай активизировали совместные действия? Это шаги США, которые совместно с Великобританией и Австралией практически создали новый военно-политический союз AUKUS", - сообщил Ивашов.

"Еще одна угроза формируется со стороны Японии. Новый премьер-министр Японии недавно заявил, что суверенитет Токио распространяется на южные Курильские острова. Япония настраивает соответствующим образом своё общество, развивает свои вооруженные силы и наращивает группировки", - сказал Ивашов.

"Ситуация вынуждает нас принимать меры, в том числе совместные. Это делается не для того, чтобы провоцировать конфликт. Мы совершаем предупреждающие действия, показываем готовность. Совместное патрулирование стратегической авиации - плановая подготовка Вооруженных сил России и КНР. Но эти планы совмещаются под складывающуюся ситуацию", - заявил Ивашов.

Минобороны РФ в пятницу сообщило о третьем за последние годы совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и двух стратегических бомбардировщиков Китая "Хун-6К".