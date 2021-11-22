Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол о продлении соглашения с Китаем об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до 16 декабря 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, стороны обязуются уведомлять друг друга о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических и космических ракет-носителей, также уточняются временные рамки предоставления таких уведомлений, срок их действия и перечень данных, содержащихся в уведомлениях.

Как ранее сообщал на заседании Совфеда замминистра обороны РФ Николай Панков, Китай уже выполнил все внутригосударственные процедуры по ратификации протокола. По его словам, продление действия соглашения отвечает российским интересам.