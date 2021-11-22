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ТАСС

Космонавт - корреспондент ТАСС и два космических туриста вылетели на Байконур

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Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин
Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Также на космодром вылетел дублирующий экипаж, в который входят космонавт Александр Скворцов и Сюн Огисо

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Экипаж космического корабля "Союз МС-20" в составе космонавта Александра Мисуркина, который станет первым специальным корреспондентом ТАСС на орбите, японского миллиардера Юсаку Маэдзавы и его помощника по бизнесу Ёдзо Хирано вылетел на Байконур, чтобы завершить подготовку к полету на МКС. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Сегодня, 19 ноября 2021 года, в Центре подготовки космонавтов проводили на Байконур экипажи 20-й экспедиции посещения Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Также на космодром вылетел дублирующий экипаж, в который входят космонавт Александр Скворцов и Сюн Огисо.

В Звездном городке экипажи позавтракали в кругу родных, коллег и друзей и по сложившейся традиции прошли к стеле В. И. Ленина. Их проводили руководство и сотрудники Центра подготовки космонавтов, представители космических агентств и компаний космического туризма, космонавты и их семьи.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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