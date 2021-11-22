Yahoo News Japan (Япония): Россия развертывает в ВМФ в 2022 году новую противодроновую боевую систему «Нарвал»

Россия планирует начать серийное производство новых боевых комплексов для борьбы с дронами в 2022 году, сообщает Yahoo News Japan. Это обоснованная линия с учетом угроз, существующих со стороны окружающих ее государств, отмечает известный японский обозреватель Масаси Сато. Борьба с дронами становится важной задачей обеспечения национальной безопасности страны.

Известный японский военный обозреватель Масаси Сато рассказывает о новейшем корабельном дистанционно управляемом боевой модуле "Нарвал" разработки НПО "Электромашина" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех").

По имеющимся данным, компания уже провела успешные испытания нового оружия и планирует в 2022 году развернуть его серийное производство для поставки в российские войска.

"Нарвал" будет предоставлен ВМФ России в качестве беспилотного модуля перехвата дронов, но его также планируется экспортировать в страны, где используются боевые малые суда и другие плавсредств российского производства - в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и Индию. Он может быть установлен на небольших кораблях и катерах береговой охраны, чтобы атаковать воздушные цели в дополнение к перехватывающим дронам. Им можно управлять удаленно, а поскольку он оснащен ИИ (искусственным интеллектом), то может действовать и автономно. Возможно и сухопутное базирование системы.

"Нарвал" - название крупного северного морского млекопитающего, обладающего заостренным "рогом". Считают, что этот рог является средством защиты для животного, а также помогает ему ориентироваться в морских глубинах. Новый боевой модуль "Нарвал" чем-то похож на длинный рог нарвала своим мощным стволом, устремленным в небо. "Модуль "Нарвал" прошел испытания, показал все, что необходимо. Надо сказать, что он испытывал конкуренцию со стороны других производителей, потому что мы не одни на этом рынке в настоящий момент. Наше изделие превзошло конкурентов - стреляло лучше, стоит дешевле и, самое главное, легче в управлении", - сказал генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев.

Корабельный стабилизированный дистанционно управляемый модуль "Нарвал" оснащен 12,7 мм пулеметом "Корд". Имеет автомат сопровождения цели, тепловизор и дальномер. Опционально на нем размещается система защиты от высокоточного оружия, система кругового обзора и радар.

Это новое оружие предназначено прежде всего для борьбы с нападениями "стай" дронов.

Массированные атаки групп "дронов-камикадзе" представляют большую угрозу для наземных и морских целей. "Стаи" дронов-камикадзе, атакующие из поднебесья людей и военную технику на земле и воде, - это большая опасность. Помимо значительного разрушительного воздействия на противника, они оказывают еще и мощный психологических эффект на его войска, не видящие направления и источники ударов.

Опасность состоит еще и в том, что благодаря своей дешевизне малые "дроны-камикадзе" могут попасть в руки не только армий различных, в том числе и малых, стран, но и в руки террористов. Это особенно тревожно для малых прибрежных стран Ближнего и Среднего Востока. Здесь становятся весьма возможными массированные террористические атаки с использованием малых дронов. Поэтому недорогое и эффективное оружие против дронов типа боевого комплекса "Нарвал" встречает в этом регионе большой интерес. В нем здесь видят защиту от весьма реальной террористической угрозы.

В последнее время Россия активно занимается разработкой и внедрением различных видов противодроновых вооружений. Не секрет, что некоторые из окружающих Россию стран готовят использование самостоятельно разрабатываемых или легко приобретаемых на внешних рынках дронов для возможных внезапных атак с воздуха по российским объектам в случае военных конфликтов. Об этом открыто заявляют Украина. Польша и ряд других стран. Поэтому современные эффективные средства по борьбе, перехвату и уничтожению вражеских дронов становятся крайне необходимыми для России и чрезвычайно важными для ее национальной безопасности.

Масаси Сато (Masashi Sato)