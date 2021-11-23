TF-X – турецкий истребитель 5-го поколения. Часть III.

Согласно турецким источникам, по состоянию на июль 2020 года инженерные разработки и предварительное проектирование по программе истребителя 5-го поколения (этап-I, стадия-I) активно продолжались.

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В своем комментарии агентству Anatolian News 3 января 2020 года президент Turkish Aerospace Т.Котил сообщил, что компания за последние 3 года наняла 2,5 тыс. инженеров и закупили два 10 000-ядерных «суперкомпьютера». Первый был приобретен еще в марте 2018 года. Эти «суперкомпьютеры» имеют достаточную вычислительную мощность для выполнения рабочего проекта истребителя TF-X и его подсистем.

Ведутся переговоры по тематике интегрированной системы отображения прицела на шлеме пилота (HMDS). С Советом по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) заключен контракт на разработку интегрированного процессора базового компьютера самолета. Компания Aselsan в рамках программы MMU/TF-Xработает над несколькими интегрированными радиотехническими системами по проекту BÜRFİS. Проект BÜRFİS призван повысить уровень технологической готовности программы путем разработки собственных критически важных элементов:

интегрированных антенных устройств для РЛС и комплекса РЭБ с применением технологий малозаметности для самолета 5-го поколения;

интегрированных приемо-передающих устройств для РЛС и комплекса РЭБ;

программно-математического обеспечения для РЛС с АФАР, призванного гарантировать устойчивую одновременную работу нескольких режимов;

широкополосных радиотехнических компонентов с высокими эксплуатационными характеристиками.

К концу 2021 года ожидается готовность документации для предварительного анализа проекта (Preliminary Design Review, PDR).

Одновременно, для поддержки программы MMU/TF-X генеральный подрядчик создает в Анкаре новую инфраструктуру. В частности, между TUBITAK BILGEM и TAI 26 декабря 2019 года подписан контракт на строительство испытательного полигона для измерения эффективного радиолокационного рассеяния (Radar Cross Section Test Facility, далее – ЭПР) на малой и большой дальности. Комплекс сооружений, включая оборудованную безэховую камеру, планировалось сдать в эксплуатацию в 2021 году. Договор на строительство испытательного комплекса для защиты бортового оборудования от молний (Lightning Test Facility) подписан 6 февраля 2020 года. Готовность объекта ожидается в первой половине 2022 года.

На выставке IDEF 2019 в Стамбуле TAI подписала соглашение с Aiolos Engineering Corporation (Канада) на строительство в Турции дозвуковой аэродинамической трубы. Руководство TAI надеется оборудовать одну из крупнейших дозвуковых аэродинамических труб в мире и приступить к её использованию в 2022 году.

Поскольку турецкий проект подразумевает наличие у самолета суперкрейсерских возможностей, требования к аэродинамике конструкции приобретают особое значение. По сообщению ответственного за проект MMU/TF-X профессора М. Чавкара, тесты в аэродинамической трубе начались с 2018 года. Всего планируется провести более 20 тыс. часов испытаний. Следует заметить, что по данным Американского института аэронавтики и астронавтики (AIAA) разработка современного военного самолета требует от 35 до 45 тыс. часов продувов в трубе. При проектировании F-35 общий объем тестирования в трубе составил 63 тыс. часов (AIAA 2009).

В связи с тем, что TAI пока не имеет собственного оборудования для исследований, а проверка аэродинамических свойств требует высочайшего качества измерений, турецкие разработчики активно используют потенциал партнеров из Великобритании. В частности, для этих целей задействуется аэродинамическая труба BAE Systems, которая имеет низко- и высокоскоростной туннели. В последнем возможно проведение испытаний на скорости до 3,8 Маха, что делает его идеальным для исследований по программе MMU/TF-X. Кроме того, 19 июля 2018 года Turkish Aerospace подписала контракт с независимой научно-исследовательской компанией Aircraft Research Association, предоставляющей целый ряд специализированных услуг для мировой аэрокосмической промышленности. В отношении турецкого проекта её участие должно обеспечить требуемое качество измерений и снизить риски испытаний в аэродинамической трубе.

В рамках программы MMU/TF-X в аэрокосмической промышленной зоне Анкары TAI строит новый производственный комплекс, где, как утверждается, будут трудиться около 3 тыс. инженеров. Согласно открытым источникам, в составе комплекса 9 блоков, включая новое композитное здание, предназначенное для изготовления элементов конструкции будущего истребителя. Площадь строительства около 95 тыс. кв.м, из которых 63 тыс. кв.м. – это внутренние помещения. Строительные работы планировалось завершить в июле 2020 года, а с сентября начать установку необходимого оборудования. Однако, пандемии COVID-19 внесла свои корректировки. Между тем, по заверению генподрядчика, работы в новом композитном здании продолжаются, и производство самолета начнется в первые месяцы 2021 года.

Применительно к программе MMU/TF-X договор на разработки в области программного обеспечения (ПО) подписан между TAI и турецкой компанией Havelsan. О достигнутом соглашении 2 мая 2020 года объявил глава Управления оборонной промышленности Турции И.Демир. Сотрудничество между TAI и Havelsan охватывает множество областей: встроенные тренажеры, тренажеры для подготовки летного и технического персонала, обслуживание и инженерную поддержку текущей эксплуатации самолета (виртуальные тестовые среды, моделирование, кибербезопасность). Как заявил в мае 2020 года председатель правления Havelsan Ахмет Хамди АТАЛАЙ (Ahmet Hamdi ATALAY), формирование соответствующей команды для программы MMU/TF-X уже началось.

Свою деятельность 7 июня 2020 года начала TR Airworthiness Services Inc. Предприятие является дочерней компанией TAI и в настоящее время направляет свою деятельность на получение соответствующих разрешительных документов от местных и международных авиационных органов с целью стать уполномоченной аудиторской организацией в области сертификации и летной годности. В итоге TR Airworthiness Services Inc. начнет предоставлять консультационные услуги по вопросам летной годности и сертификации в гражданской и военной авиации. В дальнейшем компания примет участие в военной сертификации турецкого истребителя 5-го поколения, а кроме того, окажет TAI техническую поддержку в отношении военной сертификации многоцелевого тяжелого боевого вертолета ATAK Mk-II и учебно-тренировочного самолета нового поколения HURKUS-B.

В беседе с изданием C4 Defense 30 декабря 2019 года президент и генеральный директор TAI Т. Котил заявил, что Turkish Aerospace и TUBITAK начали работу по изучению характера ЭПР самолета MMU/TF-X. Первым узлом, поступившим для практических исследований в TUBITAK стали воздухозаборники.

Как известно данный элемент относятся к одному из критических узлов конструкции современного самолета, влияющих на производительность двигателей на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, а также при больших углах атаки. Геометрическая форма воздухозаборника также тесно связана с ЭПР самолета в целом.

При анализе планера макета MMU/TF-X первой деталью, привлекшей внимание экспертов, стало то, что его воздухозаборники зафиксированы, как у F-22. Кроме того, между фюзеляжем и воздухозаборниками имеется зазор шириной 9-12 см (3-4 дюйма), предназначенный для изоляции воздушного потока пограничного слоя. Подобно же F-22, в задней части фюзеляжа турецкого истребителя есть дверцы для сброса давления воздуха.

Современные самолеты 5-го поколения, такие как F-35 JSF, J-20 и FC-31, обычно оснащены безотключающимся сверхзвуковым воздухозаборником (DSI). Воздухозаборники типа DSI имеют лучшую скрытность, чем их аналоги фиксированной формы и более эффективны. Вместе с тем, они имеют предел производительности, не позволяющий превышать скорости в 1,8 - 2,1 Маха. F-35 JSF – это многоцелевой боевой самолет, который в первую очередь предназначен для нанесения ударов по наземным целям. От него не требуется полет на высоких скоростях, и он не имеет возможности суперкруиза. Максимальная скорость F-35 составляет 1,6 Маха.

С другой стороны, F-22 и TF-X являются истребителями превосходства в воздухе (для турецкого истребителя это основное предназначение), следовательно, для них полет на высокой скорости обязателен. По этой причине, утверждают эксперты, после установки на TF-X двух ТРДД собственной разработки самолет сможет превышать скоростные ограничения для DSI-воздухозаборников. Очевидно, что этот тип воздухозаборников для самолета MMU/TF-X не подходит. Причем, турецкий истребитель, как и F-22, который может достигать скорости в 1,5 Maха без использования форсажных камер, также должен обладать возможностью суперкруиза.

Продолжение следует…

По материалам журнала Defence Turkey