США обвинили Иран в ударе по американской военной базе в Сирии - СМИ

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Удар с использованием беспилотников (БПЛА) в октябре текущего года по американской военной базе на юге Сирии был ответом Ирана на израильские авиаудары по Сирии, сообщила газета The New York Times со ссылками на многочисленные источники из числа официальных лиц США и Израиля.

Оно пишет, что пять БПЛА были пущены по американской военной базе "Ат-Танф" на юге Сирии 20 октября, Центральное командование США назвало это "преднамеренной и скоординированной" атакой. Только два беспилотника взорвались при ударе, они были заряжены шарикоподшипниками и шрапнелью с "явным намерением убивать", сказал газете высокопоставленный американский военный чиновник.

В результате удара никто не пострадал, поскольку около 200 человек из персонала базы были эвакуированы несколькими часами ранее, после получения сообщения о готовящемся ударе от израильской разведки.

Газета отмечает, что, по оценкам источников, удар был нанесен под руководством Ирана проиранскими силами в Сирии, однако представитель Пентагона "отказался публично обвинять Иран, отчасти для того, чтобы избежать срыва переговоров о возобновлении ядерной сделки с Тегераном, которые должны возобновиться 29 ноября".

Иран не взял на себя ответственность за нанесение удара. "Был ряд подобных инцидентов, когда они обвиняли Иран без каких-либо доказательств или документов", - заявил на прошлой неделе представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

В то же время, источники издания утверждают, что США и Израиль располагают разведданными, которые указывают на то, что за операцией стоит Иран. Поскольку три БПЛА не взорвались, американцы смогли изучить их и определить, что в них использовалась та же технология, что и в беспилотниках, применяемых поддерживаемыми Ираном боевиками в Ираке.