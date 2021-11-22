Sina (Китай): на что способен «козырь» российских ВВС – стратегический бомбардировщик Ту-160?

Этот бомбардировщик по праву считается российским козырем, пишет пользователь «Сины». По некоторым показателям он занимает лидирующие позиции в мире, и при определенных условиях его невозможно сбить – все это вызывает страх и зависть у американцев. Но на что бомбардировщик действительно способен?

На сегодняшний день Ту-160 является одним из ключевых российских стратегических бомбардировщиков, а также мощнейшей в мире боевой машиной для нанесения ядерных ударов с воздуха. Это настоящий "козырь" российских военно-воздушных сил, который входит в состав "ядерной триады" России и обеспечивает защиту национальной безопасности страны. Многие называют Ту-160 "убийцей" ввиду его огромной боевой мощи. Но на что действительно способен российский стратегический бомбардировщик? Давайте узнаем.

Ту-160 обладает большой бомбовой нагрузкой. Максимальная взлетная масса бомбардировщика может достигать 275 тонн, в то время как его пустой вес составляет всего 110 тонн. Таким образом, боевая машина может нести более 160 тонн боеприпасов. Кроме того, самолет оснащен двумя независимыми грузовыми отсеками, в каждом из которых установлена барабанная пусковая установка МКУ-6-5У на шесть ракет, что позволяет одновременно нести 12 крылатых ракет Х-555 или 24 крылатых ракеты X-15. По бомбовой нагрузке, равной 45 тонн, российский бомбардировщик занимает первое место в мире, вызывая зависть даже у американцев.

Ту-160 оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями. Топливная нагрузка боевой машины составляет 148 тысяч килограмм, а боевой радиус - 7300 километров. Дальность полета бомбардировщика равна 16 тысяч километров и является межконтинентальной, благодаря чему самолет может выполнять ударные задачи по всему миру. Несмотря на заявления американцев о том, что именно их самолет претендует на звание лучшего бомбардировщика в мире, по бомбовой нагрузке и дальности полета Ту-160 занимает лидирующие позиции.

Помимо дальности полета, Ту-160 также является единственным бомбардировщиком, способным к сверхзвуковому полету после американского стратегического бомбардировщика B1. Максимальная скорость полета российского самолета составляет 2,05 Маха, это лучший показатель в мире на сегодняшний день. На такой скорости Ту-160 способен преодолевать систему противовоздушной обороны и уклоняться от зенитных управляемых ракет.

Многие страны стремятся разрабатывать стратегические бомбардировщики не только из-за возможности нанесения ядерных ударов, но и ввиду способности выполнения бомбардировочных задач. В этом отношении использование стратегических бомбардировщиков будет более эффективно, чем применение межконтинентальных ракет. В конце концов, запуск межконтинентальной ракеты невозможно отменить, а стратегический бомбардировщик может наматывать круги по территории противника и выполнять различные приказы, что не только является средством эффективного сдерживания, но и экономит огромное количество ресурсов.

Следует отметить, что сбить Ту-160 за пределами зоны обороны в принципе невозможно. Хотя бомбардировщик был разработан несколько десятилетий назад, до сих пор не существует "убийцы", способного с ним справиться. Кроме того, самолет может применяться только в крупномасштабных операциях, что является довольно редким явлением в современных реалиях.

С точки зрения современной обстановки в области военного дела, Ту-160 не подходит для ведения современных боевых операций. Несмотря на то, что бомбардировщик способен эффективно наносить ракетные удары за пределами зоны обороны, по скорости он уступает современным истребителям-перехватчикам. На сегодняшний день успешно избежать перехвата может только американский бомбардировщик B2, который является единственным в мире сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-невидимкой.

Несмотря на огромную боевую мощь, авионика Ту-160 является устаревшей. Конечно, если Россия направит силы на модернизацию бомбардировщика, он продолжит занимать лидирующие позиции еще несколько десятилетий. Однако главная проблема заключается в том, что Ту-160 может быть применим только для ядерного сдерживания. В современных условиях стратегические бомбардировщики довольно редко используются для выполнения боевых задач. Кроме того, если в случае крупномасштабных военных действий противник развернет современные системы ПВО, Ту-160 вряд ли удастся вернуться в целости и сохранности.

Причина, по которой Ту-160 до сих пор находится на слуху, заключается главным образом в том, что Россия пока не разработала более совершенный стратегический бомбардировщик ввиду ограниченности денежных средств. Кроме того, в настоящее время стратегические бомбардировщики не играют для этой страны важной роли. В последние несколько десятилетий ситуация в мире в отношении России является довольно спокойной, если не считать постоянных притеснений со стороны Соединенных Штатов. Даже если в соседних странах разгораются военные конфликты, России не требуется применять многочисленное вооружение.

Таким образом, главное предназначение Ту-160 в основном состоит в том, чтобы запугивать американцев. Хотя США обладают мощными авианосцами, это не значит, что им нет равных в мире. Пока Россия размахивает своим ядерным оружием, направляя атомные подводные лодки к берегам Соединенных Штатов и поднимая в небо Ту-160, американцы будут вести себя настороженно. Но, если действительно разразится война, то российский бомбардировщик вряд ли устоит перед американскими системами противовоздушной обороны. Конечно, никто не хочет доводить ситуацию до военных конфликтов, поэтому пока Ту-160 будет продолжать играть важную роль в противостоянии России и США.