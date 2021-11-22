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Интерфакс-АВН

США планирует произвести около 500 новых тактических ядерных авиабомб - эксперты

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Прототип B61-12
Прототип бомбы B61-12.
Источник изображения: pbs.org

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты планируют произвести не менее 480 новых ядерных авиабомб B61-12 для оснащения своих стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе, следует из данных Федерации американских ученых.

Отмечается, что большая часть этих ядерных боеприпасов может быть размещена на континентальной части США уже в 2022 году.

Размещение новых авиабомб на складах на авиабазах в Европе планируется начать в 2023-24 годах.

По данным Национального управления по ядерной безопасности США, отвечающего за ядерный арсенал страны, разработка новой тактической ядерной авиабомбы B61-12 уже завершена, и в скором времени начнется ее серийное производство.

Они поступят на замену устаревшим вариантам этой авиабомбы (В61-3 и В61-4) на американские склады на континентальной части США и в Европе.

По имеющимся данным, авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн), в частности, будут размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем американских военных.

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.

Они предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

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Страны
Бельгия
Германия
Италия
Нидерланды
США
Турция
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B61 ЯБ
F-15
F-16
F-18
F-35A
Проекты
NATO
Ядерный щит
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