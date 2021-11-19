Решение о контактах на высшем уровне между РФ и США не затянется - Патрушев

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что решение о встрече на высшем уровне между Россией и США не будет затягиваться, темы также будут согласованы.

"Темы будут согласованы, контакты, думаю, не будут затягиваться", - сказал Патрушев в эфире Первого канала.

Накануне в пресс-службе Совета безопасности РФ сообщили, что Россия и США готовят контакты на высшем уровне, в рамках их подготовки состоялся телефонный разговор Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана. "Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", - говорилось в сообщении.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена.

Ясности относительно времени и формата контакта РФ-США на высшем уровне нет, однако эта тема актуальна, заявил 11 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Любой контакт лидеров - это важнейшее событие в двусторонних отношениях, но с учётом роли, которую наши страны играют в мировых делах, это событие мирового значения. Поэтому любой контакт такого рода требует фундаментальной, глубокой подготовки", - сказал тогда Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Модальности, сроки, место и так далее - это производное от того, как идёт подготовка. Пока ясности в отношении того, когда и в каком формате такой контакт может состояться, у нас нет, но тема имеет актуальность", - сказал замглавы МИД РФ.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видеоконференцсвязи, а затем, в начале следующего - и личную встречу.