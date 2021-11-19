На верфи NASSCO состоялась церемония крещения второго танкера-заправщика класса (T-AO-205) "Джон Льюис"

ЦАМТО, 18 ноября. Командование ВМС США сообщило о состоявшейся в Сан-Диего (шт.Калифорния) церемонии крещения танкера-заправщика следующего поколения (T-AO-206) "Харви Милк" класса "Джон Льюис".

"Харви Милк" является вторым кораблем класса "Джон Льюис". Всего планируется принять на вооружение командования морских перевозок ВМС США до 20 кораблей серии, предназначенных для снабжения в море военных кораблей, а также доставки топлива для самолетов палубной авиации.

Как сообщал ЦАМТО, компания NASSCO объявила о заключении с командованием кораблестроения и вооружения ВМС США контракта на разработку детального проекта и постройку головного танкера-заправщика класса T-AO-205 "Джон Льюис" в июне 2016 года. Подписанное по итогам конкурса соглашение включало опционы на постройку пяти дополнительных судов серии. Стоимость контракта на постройку головного корабля составляет 640,2 млн. долл. В случае реализации всех опционов (на пять дополнительных судов серии), стоимость проекта составит 3,156 млрд. долл. (опционы уже реализованы) Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж. Кайзер".

Церемония резки стали для постройки (T-AO-205) "Джон Льюис" состоялась 20 сентября 2018 года. Закладка киля корабля прошла на предприятии в Сан-Диего 13 мая 2019 года, спуск на воду – 13 января 2021 года, крещение – 17 июля 2021 года.

В настоящее время в стадии постройки находятся еще три корабля: (T-AO-206) "Харви Милк", (T-AO-207) "Эрл Уоррен" и (T-AO-208) "Роберт Ф.Кеннеди". Закладка киля "Харви Милк" состоялась в сентябре 2020 года. Заключены контракты на постройку (T-AO 209) "Люси Стоун" и (T-AO 210) "Соджорнер Трут".

Длина нового корабля составляет 226 м (742 фута), максимальная ширина – 32,2 м, полное водоизмещение – 49850 т. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения в море кораблей авианосных ударных групп и амфибийно-десантных групп ВМС США. Расчетная скорость – до 20 узлов. Судно может транспортировать 156000 баррелей нефтепродуктов, включая новые биотоплива. Танкеры также могут транспортировать сухие грузы и принимать вертолеты. На борту могут разместиться 125 человек. В качестве вооружения для защиты от противокорабельных крылатых ракет могут применяться ЗАК ближнего действия или ЗРК SeaRAM (Rolling Airframe Missile). Кроме того, судно может получить систему противоторпедной защиты "Никси", а также стрелково-артиллерийское вооружение для защиты от скоростных катеров.