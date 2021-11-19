Испания обсуждает с Турцией вопрос о реализации опциона на строительство второго УДК класса "Анадолу"

ЦАМТО, 18 ноября. Испанская компания Navantia предлагает Турции реализовать опцион на постройку второго УДК класса "Анадолу", разработанного на базе проекта универсального десантного корабля L-61 "Хуан Карлос I" ВМС Испании.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на газету El Pais, новое судно может быть сконфигурировано в виде легкого авианесущего корабля.

Это предложение стало одной из тем, которые Испания и Турция обсудили на 7-й встрече на высшем уровне. Двусторонний саммит состоялся 18 ноября в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы правительства Испании Педро Санчеса.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции принял решение о выборе судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati предпочтительным кандидатом на победу в тендере на поставку ВМС страны нового УДК в рамках программы Havuzlu Cikarma Gemisi (HCG). Контракт на строительство корабля Секретариат оборонной промышленности Министерства обороны Турции (SSM) заключил с SEDEF Gemi Insaati в мае 2015 года. Постройка осуществляется на базе разработанного испанской компанией Navantia проекта универсального десантного корабля (УДК) L-61 "Хуан Карлос I". Соответствующий контракт SEDEF и Navantia подписали 30 июля 2015 года. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд. евро.

Navantia обеспечивает разработку проекта, передачу технологий, оборудования и предоставляет техническую помощь SEDEF при постройке корабля в Турции. Соглашение включает поставку 5 дизель-генераторов, изготовленных Navantia, а также интегрированной системы управления платформой.

Резка стали для постройки УДК "Анадолу" началась 30 апреля 2016 года. В соответствии с контрактом, поставка должна быть выполнена в течение пяти с половиной лет после заключения договора.

Церемония закладки киля УДК "Анадолу" состоялась на предприятии SEDEF Gemi Insaati в Тузле (Стамбул) 7 февраля 2018 года, церемония спуска на воду прошла 4 мая 2019 года. В настоящее время завершается оснащение корабля дополнительным оборудованием и после проведения комплексных испытаний, согласно действующему графику, он будет передан ВМС Турции в 2022 году.

Контракт предусматривал опцион на поставку второго УДК, "Трация" (Thracia), который еще не реализован. Обновленное предложение о строительстве второго УДК испанская компания представила SEDEF в 2020 году.