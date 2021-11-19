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ЦАМТО

Испания обсуждает с Турцией вопрос о реализации опциона на строительство второго УДК класса "Анадолу"

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Испанский многоцелевой десантный корабль SPS Juan Carlos, по проекту которого строится турецкий Anadolu.
Испанский многоцелевой десантный корабль SPS Juan Carlos, по проекту которого строится турецкий Anadolu.
Источник изображения: pinterest.com

ЦАМТО, 18 ноября. Испанская компания Navantia предлагает Турции реализовать опцион на постройку второго УДК класса "Анадолу", разработанного на базе проекта универсального десантного корабля L-61 "Хуан Карлос I" ВМС Испании.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на газету El Pais, новое судно может быть сконфигурировано в виде легкого авианесущего корабля.

Это предложение стало одной из тем, которые Испания и Турция обсудили на 7-й встрече на высшем уровне. Двусторонний саммит состоялся 18 ноября в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы правительства Испании Педро Санчеса.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции принял решение о выборе судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati предпочтительным кандидатом на победу в тендере на поставку ВМС страны нового УДК в рамках программы Havuzlu Cikarma Gemisi (HCG). Контракт на строительство корабля Секретариат оборонной промышленности Министерства обороны Турции (SSM) заключил с SEDEF Gemi Insaati в мае 2015 года. Постройка осуществляется на базе разработанного испанской компанией Navantia проекта универсального десантного корабля (УДК) L-61 "Хуан Карлос I". Соответствующий контракт SEDEF и Navantia подписали 30 июля 2015 года. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд. евро.

Navantia обеспечивает разработку проекта, передачу технологий, оборудования и предоставляет техническую помощь SEDEF при постройке корабля в Турции. Соглашение включает поставку 5 дизель-генераторов, изготовленных Navantia, а также интегрированной системы управления платформой.

Резка стали для постройки УДК "Анадолу" началась 30 апреля 2016 года. В соответствии с контрактом, поставка должна быть выполнена в течение пяти с половиной лет после заключения договора.

Церемония закладки киля УДК "Анадолу" состоялась на предприятии SEDEF Gemi Insaati в Тузле (Стамбул) 7 февраля 2018 года, церемония спуска на воду прошла 4 мая 2019 года. В настоящее время завершается оснащение корабля дополнительным оборудованием и после проведения комплексных испытаний, согласно действующему графику, он будет передан ВМС Турции в 2022 году.

Контракт предусматривал опцион на поставку второго УДК, "Трация" (Thracia), который еще не реализован. Обновленное предложение о строительстве второго УДК испанская компания представила SEDEF в 2020 году.

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