Страны СНГ апробируют новые формы военного взаимодействия для борьбы с терроризмом

Как отметил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, между партнерами по СНГ "сохраняется динамика и общий вектор развития отношений в военной сфере"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Задачи борьбы с международными террористическими организациями заставляют искать и находить новые формы взаимодействия между военными ведомствами стран Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Важнейшей задачей, стоящей перед нами сегодня, является повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества, противодействие международному терроризму и иным вызовам военного характера. В интересах национальных вооруженных сил апробируются новые формы сотрудничества, системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке", - сказал Булгаков на заседании Военно-технического комитета (ВТК) при Совете министров обороны (СМО) государств - участников СНГ в Москве в четверг.

По его оценке, между партнерами по СНГ "сохраняется динамика и общий вектор развития отношений в военной сфере". "Сегодня очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями" - подчеркнул военачальник.

В заседании приняли участие делегации, возглавляемые заместителями глав оборонных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Обсуждались итоги и особенности специальных учений с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения, совместных стратегических учений "Запад-2021" и совместных специальных учений "Эшелон-2021". Рассмотрены вопросы совершенствования системы восстановления ракетно-артиллерийского вооружения, а также основные направления развития военных транспортных средств типа багги.

Участники ознакомились с выставкой перспективных образцов боевой техники Вооруженных сил РФ. Подводя итоги, Булгаков, который является председателем ВТК при СМО СНГ, сказал, что "заседание прошло в атмосфере взаимопонимания и, несомненно, будет способствовать дальнейшему сближению взглядов на стратегию развития и организацию материально-технического обеспечения войск".