Войти
ТАСС

Страны СНГ апробируют новые формы военного взаимодействия для борьбы с терроризмом

114
0
0
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на брифинге по учениям "Восток-2018". 6 сентября 2018
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на брифинге по учениям "Восток-2018". 6 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Как отметил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, между партнерами по СНГ "сохраняется динамика и общий вектор развития отношений в военной сфере"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Задачи борьбы с международными террористическими организациями заставляют искать и находить новые формы взаимодействия между военными ведомствами стран Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Важнейшей задачей, стоящей перед нами сегодня, является повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества, противодействие международному терроризму и иным вызовам военного характера. В интересах национальных вооруженных сил апробируются новые формы сотрудничества, системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке", - сказал Булгаков на заседании Военно-технического комитета (ВТК) при Совете министров обороны (СМО) государств - участников СНГ в Москве в четверг.

По его оценке, между партнерами по СНГ "сохраняется динамика и общий вектор развития отношений в военной сфере". "Сегодня очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями" - подчеркнул военачальник.

В заседании приняли участие делегации, возглавляемые заместителями глав оборонных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Обсуждались итоги и особенности специальных учений с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения, совместных стратегических учений "Запад-2021" и совместных специальных учений "Эшелон-2021". Рассмотрены вопросы совершенствования системы восстановления ракетно-артиллерийского вооружения, а также основные направления развития военных транспортных средств типа багги.

Участники ознакомились с выставкой перспективных образцов боевой техники Вооруженных сил РФ. Подводя итоги, Булгаков, который является председателем ВТК при СМО СНГ, сказал, что "заседание прошло в атмосфере взаимопонимания и, несомненно, будет способствовать дальнейшему сближению взглядов на стратегию развития и организацию материально-технического обеспечения войск".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.11.2019
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков провел заседание военно-технического комитета СНГ
18.09.2019
Беспилотники готовы к бою
12.11.2018
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в заседании Военно-технического комитета при СМО СНГ
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
23.05.2014
Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?