Песков: Минобороны по поручению Путина эвакуирует из Афганистана россиян и граждан ОДКБ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина эвакуирует из Афганистана граждан России и других стран, которым необходимо уехать с учетом крайне неспокойной обстановки там, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Там не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые пожелали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне неспокойно", - сказал Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что по поручению президента РФ в Афганистан прибыли три самолета Ил-76 для эвакуации 380 граждан РФ и других стран.