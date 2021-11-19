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РИА Новости

Песков: Минобороны по поручению Путина эвакуирует из Афганистана россиян и граждан ОДКБ

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Вид на Красную площадь и Кремль в Москве
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина эвакуирует из Афганистана граждан России и других стран, которым необходимо уехать с учетом крайне неспокойной обстановки там, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Там не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые пожелали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне неспокойно", - сказал Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что по поручению президента РФ в Афганистан прибыли три самолета Ил-76 для эвакуации 380 граждан РФ и других стран.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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