ВМС Австралии приняли на вооружение второй транспорт снабжения класса "Сэплай"

ЦАМТО, 18 ноября. Командование ВМС Австралии приняло на вооружение второй построенный компанией Navantia транспорт снабжения AOR (auxiliary oiler and replenishment ship) класса "Сэплай" (Supply), (A304) "Стэлуорт".

Как планируется, портом приписки (A304) "Стэлуорт" станет военно-морская база "Перт" (Западная Австралия).

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии по итогам тендера подписало с испанской компанией Navantia контракт на строительство двух морских транспортов снабжения в рамках проекта SEA-1654 Phase-3. Стоимость контракта составила 642 млн. австр. долл. (477 млн. долл. США). Строительство кораблей выполнялось в Испании на базе проекта 19500-тонного универсального транспорта снабжения "Кантабрия".

Корабли предназначены для перевозки топлива, сухих грузов, воды, продуктов питания, боеприпасов, оборудования и запасных частей для снабжения боевых кораблей в море. Кроме того, суда могут быть использованы для борьбы с загрязнением окружающей среды, материального обеспечения войск и поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Церемония резки стали для постройки головного судна, "Сэплай", прошла 19 июня 2017 года. Корабль вошел в боевой состав австралийского флота в апреле 2021 года.

Церемония резки стали для второго транспорта, (A304) "Стэлуорт", прошла 4 апреля 2018 года, закладка киля состоялась 24 ноября 2018 года, а спуск на воду – 30 августа 2019 года. Корабль прибыл в Перт 21 июня 2021 года. Акт приемки Министерство обороны Австралии подписало 30 августа 2021 года после завершения испытаний.

Длина транспорта составляет 173,8 м, ширина – 23 м, осадка – 8 м, полное водоизмещение – 19500 т. Судно оснащено двумя двигателями MAN 18V 32/40 и четырьмя генераторами MAN 7L21/31. Максимальная скорость хода составляет 20 узлов, дальность плавания – 6000 морских миль на скорости 13 узлов, стандартный экипаж – 130 человек (максимальная вместимость – 196 человек). Судно рассчитано на перевозку 1450 куб.м реактивного топлива JP5, 8200 куб.м дизельного топлива, 1400 куб.м пресной воды, 270 т боеприпасов и 470 т продовольствия. На борту может разместиться один вертолет.

В составе ВМС Австралии два новых судна заменят 18221-тонный транспорт снабжения OR-304 "Саксесс" (Success), снятый с вооружения в июне 2019 года, а также танкер O-266 "Сириус" (судно южнокорейской постройки, приобретенное в 2004 году), снятие с вооружения которого запланировано на декабрь 2021 года.