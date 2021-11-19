Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021

ЦАМТО, 18 ноября. Во второй день работы авиасалона Dubai Airshow 2021 Минобороны ОАЭ объявило о заключении с национальными и зарубежными компаниями 5 контрактов на сумму 11,284 млрд. дирхамов (3,1 млрд. долл.).

Всего за два дня было заключено 10 контрактов на общую сумму 16,524 млрд. дирхамов (4,47 млрд. долл.). В первый день были подписаны соглашения общей стоимостью 5,239 млрд. дирхамов.

Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на исполнительного директора организационного комитета Dubai Airshow 2021 генерал-майора Исхака Салеха Аль-Балуши и официального представителя Dubai Airshow 2021 подполковника Сару Хамад Аль Хаджари.

Как заявлено, один контракт был заключен с национальной компанией, а четыре – с зарубежными. Так, первая сделка стоимостью 3,673 млн. дирхамов была заключена с греческой компанией SIELMAN на обеспечение технической поддержки и обслуживания систем ВВС и ПВО. Второй контракт на сумму 5,558 млн. дирхамов подписан со швейцарской Rheinmetall Air Defense AG на оказание услуг технической поддержки систем ВВС и ПВО.

Третий контракт стоимостью 13,169 млн. дирхамов заключен с французской компанией Hensoldt France SAS на покупку средств связи для командования ВВС и ПВО. Четвертый контракт на сумму 14 млн. дирхамов подписан с американской Northrop Grumman International Trading на предоставление услуг технической поддержки командованию ВВС и ПВО ОАЭ.

Пятый и последний контракт стоимостью 11,248 млрд. дирхамов был подписан с национальной компанией Global Aerospace Logistics LLC на обслуживание и техническую поддержку в течение трех лет самолетов командования ВВС и ПВО ОАЭ.