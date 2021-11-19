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Интерфакс-АВН

Первую партию гуманитарной помощи из России доставили в Кабул - СМИ

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Аэропорт Кабула
Аэропорт Кабула.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Кабул. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - В аэропорт Кабула в четверг прибыла первая партия российской гуманитарной помощи, сообщило информационное агентство Aamaj News.

Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью газете "Известия" сообщил, что российские военные доставят в афганскую столицу 36 тонн продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, сообщил.

"Спецрейсами Минобороны России, которыми вывозятся наши граждане, в Афганистан доставляется большая партия гумгрузов, сформированных МЧС РФ. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Первая доставка с 36 тоннами состоится 18 ноября", - сказал Жирнов.

Он уточнил, что "затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гумгрузами".

"Всего ими (спецбортами - ИФ) привезут свыше 100 тонн гумпомощи. Талибы (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России - ИФ) гарантировали, что она будет распределена среди нуждающихся", - подчеркнул посол.

По словам Жирнова, "это важно", так как нынешние "афганские власти понимают, что, если произойдет "осечка", это серьезно осложнит их дальнейшую работу с иностранными донорами".

Кроме того, посол сообщил о готовности "вывезти всех зачисленных в наши вузы афганцев, которые выразят такое желание". "На спецрейсы записалось почти 900 студентов. Талибы выступают за продолжение образовательных программ в России для афганских граждан", - заявил он в беседе с изданием.

Ранее глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что Афганистан стоит на пороге гуманитарной катастрофы, которую можно предотвратить.

"Парализована экономика, не работает банковская система, на 40 процентов сократился объем ВВП, в больницах не хватает лекарств, люди не получают зарплату, в магазинах нет товаров первой необходимости, не хватает продовольствия, растут цены на топливо - список бед нескончаем", - отметила представительница ООН.

По ее словам, ООН только в этом году оказала помощь 10,3 млн человек, но этого недостаточно - необходимо поддержать медиков и учителей, работников сферы продовольствия и служащих, оставшихся без средств к существованию. Она напомнила о том, что ООН снабжает зарплатой врачей и другой медперсонал, призвав расширить эту программу и включить в нее и других афганцев.

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