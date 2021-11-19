На международной авиакосмической выставке в Дубае представители НПО Лавочкина встретились с потенциальными заказчиками - Роскосмос

Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Представители научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина на Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах встретились с потенциальными заказчиками продукции и услуг предприятия, сообщает в четверг Роскосмос.

"Ключевыми темами переговоров являлись перспективы сотрудничества в области предоставления услуг по запуску нано- и микрокосмических аппаратов с помощью разгонного блока "Фрегат", а также возможность использования малой космической платформы "Карат" в интересах заказчика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава делегации НПО Лавочкина, заместитель генерального директора Харун Карчаев презентовал экспозиции предприятия министру цифрового развития, инноваций и авиакосмической промышленности Казахстана Муссину Багдату. Стороны обсудили возможности взаимодействия в области совместной разработки космической техники для научного, коммерческого и студенческого применения.

Кроме этого, с представителями одной из пакистанских компаний обсудили возможности создания космического аппарата для мониторинга метеорологической обстановки в интересах Пакистана, говорится в сообщении.