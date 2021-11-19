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Интерфакс-АВН

На международной авиакосмической выставке в Дубае представители НПО Лавочкина встретились с потенциальными заказчиками - Роскосмос

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Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Представители научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина на Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах встретились с потенциальными заказчиками продукции и услуг предприятия, сообщает в четверг Роскосмос.

"Ключевыми темами переговоров являлись перспективы сотрудничества в области предоставления услуг по запуску нано- и микрокосмических аппаратов с помощью разгонного блока "Фрегат", а также возможность использования малой космической платформы "Карат" в интересах заказчика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава делегации НПО Лавочкина, заместитель генерального директора Харун Карчаев презентовал экспозиции предприятия министру цифрового развития, инноваций и авиакосмической промышленности Казахстана Муссину Багдату. Стороны обсудили возможности взаимодействия в области совместной разработки космической техники для научного, коммерческого и студенческого применения.

Кроме этого, с представителями одной из пакистанских компаний обсудили возможности создания космического аппарата для мониторинга метеорологической обстановки в интересах Пакистана, говорится в сообщении.

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Казахстан
ОАЭ
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Россия
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Компании
НПО Лавочкина
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Проекты
Наноиндустрия
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