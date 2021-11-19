США наблюдают за действиями РФ у границ Украины, призывают Москву не скрывать намерений - шеф Пентагона

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - США продолжают следить за действиями военных РФ у границ с Украиной, но не могут до конца разгадать планы Москвы и считают необходимым для нее быть более транспарентной, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Что касается наращивания военного присутствия (России - ИФ) на границе с Украиной: мы очень внимательно следим за этим, и я регулярно, часто контактирую с главой Европейского командования ВС США генералом Тодом Уолтерсом", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США не могут точно определить намерения Москвы в отношении Украины.

"Я призываю Россию быть более транспарентной по поводу того, что она собирается делать, и предпринимать шаги в соответствии с минскими договоренностями", - также сказал министр.

Остин подчеркнул, что поддержка Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины "непоколебима".