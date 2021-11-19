Войти
Интерфакс-АВН

Для РФ неприемлемы попытки создания квазигосударственных образований в Сирии - Лаврентьев

99
0
0
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Дамаск. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе "круглого стола", который состоялся в Дамаске в рамках визита российской межведомственной делегации.

"Россия нацелена на дальнейший поиск путей сирийского урегулирования в интересах сохранения независимости, единства и территориальной целостности государства. Для нас остаются неприемлемыми любые попытки деления страны и создания квазигосударственных образований, независимо от того, под какими предлогами такие попытки не принимались", - сказал Лаврентьев.

Он подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить без всякого внешнего давления. "Сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Похожие новости
14.10.2019
Не подходит: Россия блокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
08.04.2019
Начальником Главного автобронетанкового управления стал Сергей Бибик
08.04.2019
США используют лагерь "Рукбан" как повод сохранить незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии - Лавров
31.01.2018
Путин призвал откровенно и честно изучить применение российского вооружения в Сирии
27.10.2015
Мнения сирийских повстанцев о России разделились ("The Financial Times", Великобритания)
17.04.2007
Россия представит в Ганновере продукцию более 50 предприятий ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?