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Интерфакс-АВН

Россия и США ведут подготовку контактов на высшем уровне - Совбез РФ

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: facebook.com/RusEmbUSA

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и США готовят контакты на высшем уровне, в рамках их подготовки состоялся телефонный разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ в среду.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

"В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами", - заявили в Совбезе РФ.

Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщала о телефонном разговоре Патрушева и Салливана 24 сентября. Тогда сообщалось, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане и продолжение российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливан
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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