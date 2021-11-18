Россия и США ведут подготовку контактов на высшем уровне - Совбез РФ

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и США готовят контакты на высшем уровне, в рамках их подготовки состоялся телефонный разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ в среду.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

"В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами", - заявили в Совбезе РФ.

Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщала о телефонном разговоре Патрушева и Салливана 24 сентября. Тогда сообщалось, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане и продолжение российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности.