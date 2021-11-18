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ТАСС

Роскосмос подготовил фото со спутников, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам главы госкорпорации, такого рода информация представляет большую ценность - она нужна для оценки возможного ущерба и понимания произошедших событий

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Роскосмос подготовил фотографии порта Бейрута из космоса, несмотря на то, что не получил официальный запрос. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин перед подписанием меморандума о сотрудничестве ТАСС и Роскосмоса, подразумевающего создание корпункта агентства на Международной космической станции.

"Я сегодня подписал бумагу с достаточно детальной съемкой на запрос руководства Ливана о ситуации в Бейруте относительно взрывов, которые там произошли. Оно обратилось через агентство. Сам запрос к нам в Роскосмос не пришел, но мы провели детальный [анализ] того, что представлял из себя порт до взрыва из архива и сразу после", - сказал Рогозин.

Он отметил, что такого рода информация представляет большую ценность - она нужна для оценки возможного ущерба и понимания произошедших событий. "Альтернативы такого рода съемки не существует", - подчеркнул он.

В Роскосмосе напомнили, что фотографии последствия взрыва со спутника "Канопус-В" были опубликованы в открытых источниках еще 5 августа 2020 года. В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Дмитрий Рогозин поручил подготовить соответствующие материалы.

Ранее канцелярия президента Ливана сообщила, что президент страны Мишель Аун официально запросил у России фотографии со спутников, сделанные в день взрыва, произошедшего в порту ливанской столицы в августе 2020 года.

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

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