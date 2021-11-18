Саудовская Аравия намерена приобрести в США УР AIM-120C-7 AMRAAM – DSCA

ЦАМТО, 17 ноября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии усовершенствованных управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-7 AMRAAM и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 650 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 4 ноября.

Правительство Саудовской Аравии обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 280 УР AIM-120C-7/C-8 AMRAAM и 596 рельсовых пусковых установок LAU-128. Запрос также включает контейнеры, поддержку вооружения и вспомогательное оборудование, запасные части и агрегаты, инженерную, логистическую и техническую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность дружественной страны, которая продолжает оставаться важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке".

В уведомлении отмечается, что поставка запрошенных ракет повысит возможности Саудовской Аравии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет увеличения запасов ракет средней дальности для состоящих на вооружении истребителей. Продажа поддержит программы оснащения самолетов "Тайфун", F-15C/D, F-15S и F-I5SA и укрепит взаимодействие между США и Саудовской Аравией.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Raytheon. Покупатель обычно запрашивает реализацию компенсационной программы, условия которой будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.