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В России завершили заводские испытания нового УМЗ, способного «в одиночку сорвать атаку противника»

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«Клещ-Г»
«Клещ-Г».
Источник изображения: РИА Новости

Завершились заводские испытания универсального минного заградителя «Клещ-Г», который, как сообщается, может задерживать целые подразделения неприятеля. Он имеет пусковые установки, которые вмещают в общей сложности 270 минных кассет.

О завершении заводских испытаний нового минного заградителя на гусеничном шасси сообщили источники РИА Новости в военно-промышленном комплексе. Сейчас опытные образцы готовят к проведению государственных испытаний.

Новинку разработали специалисты «Уралвагонзавода». В качестве базы для нее использовали шасси основного боевого танка (ОБТ) Т-72.

По словам одного из собеседников агентства, благодаря минным заграждениям, устанавливаемым «Клещом», можно задерживать целые подразделения неприятеля. Одна такая машина имеет девять пусковых установок, вмещающих 270 минных кассет. «Клещ-Г» способен поставить заграждения более чем из 1000 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых ПТМ-4.

«Клещ-Г»

Источник изображения: Алексей Моисеев

«Клещ-Г» может проводить минирование на скорости до 40 километров в час. Из пусковых установок отстреливаются кассеты с минами. Распаковка кассет происходит в полете — для этого задействовали специальный алгоритм.

Машина получила аппаратуру единой системы управления тактического звена, которая позволяет в режиме времени, близкому к реальному, передавать данные о поставке минных заграждений.

«Клещ-Г»

Источник изображения: Алексей Моисеев

Напомним, сейчас Россия разрабатывает сразу несколько семейств бронемашин на новых платформах. Главной новинкой можно назвать основой боевой танк Т-14 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата», получивший необитаемую башню и комплекс активной защиты (КАЗ).

Об отправке войскам первой партии новых ОБТ стало известно в августе. В том же месяце сообщалось, что до конца года военным должны передать 20 танков Т-14 на базе «Арматы». Еще раньше в Минпромторге заявили, что серийное производство танка начнут в следующем году.

Отметим также, что в августе стало известно о начале государственных испытаний боевой машины пехоты и бронетранспортера на базе колесной платформы «Бумеранг». В качестве сроков поставки первых машин Минобороны ранее называли 2019 год, однако их соблюсти не удалось. Теперь передать военным «Бумеранги» опытно-промышленной партии хотят «в скором времени».

Еще одной новой платформой для различных образцов военной техники стал «Курганец-25». На ее базе среди прочего разработали БТР и боевую машину пехоты.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Бумеранг
Курганец-25
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
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