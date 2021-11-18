The Telegraph (Великобритания): Украине нужны не одеяла — ей нужно оружие

Война на Донбассе длится уже дольше, чем Вторая мировая война, пишет The Telegraph. У Украины слабая и нестабильная экономика, управление этой страной неэффективно. Но это демократическое государство, которому США в 2014 году предоставили помощь - «одеяла против танков». Автор призывает США отправить Украине много летального оружия.

Боясь спровоцировать Путина, мы слишком мало сделали, чтобы помочь Киеву. А теперь ему грозит полномасштабное вторжение

Три года назад я стоял на берегу Азовского моря в Мариуполе, морском порту на востоке Украины, и спросил местного командира, каким могут прийти русские, если они начнут полномасштабное вторжение по всей стране. "Тем же, что и в прошлый раз", - ответил он. Сегодня эта угроза очень реальна. Вдоль украинской границы сейчас сосредоточены тысячи российских военнослужащих.

Война России на Донбассе длится уже дольше, чем Вторая мировая война. Россия ввела бронетехнику, тяжелое вооружение и войска в Донецкую и Луганскую области. За время этой войны погибло 13 тысяч украинцев, более трех тысяч из них - гражданские лица. А мы на Западе сделали слишком мало, чтобы помочь.

Еще в 2014 году украинская армия отчаянно нуждалась в помощи. Мы подарили кое-какое защитное снаряжение, но мои коллеги по Коалиционному кабинету дальше этого не пошли: они не хотели "провоцировать" Россию.

Мои возможности были ограничены лишь предоставлением "помощи в виде нелетальных средств, которые позволят сократить число погибших и пострадавших". Мой хороший друг покойный сенатор Джон Маккейн (John McCain) с насмешкой высказался об этом, назвав эту помощь предоставлением "одеял против танков". Поэтому вместо этого мы начали операцию "Орбитал" (Operation Orbital), чтобы помочь в обучении украинской армии. Британские военные инструкторы провели подготовку более 20 тысяч военнослужащих, и эта программа была расширена для обучения контингента ВМС Украины.

Но проведенных на обучение семи лет будет недостаточно. Путин объявил Украину "новой Россией". Он добивался строительства газопровода "Северный поток - 2", чтобы перекрыть поставки газа через Украину и лишить ее источника поступлений в бюджет. И это автократ, который попрал международное право и нарушил договоры, подписанные Россией: он продолжает держать войска в Молдавии и авиабазу в Грузии в нарушение Стамбульского соглашения, он не уведомляет о проведении военных учений, он вторгся в Крым и вмешался в конфликт на Донбассе.

Для Путина цена, которую ему придется заплатить за вторжение на остальную часть Украины, сейчас низкая, что вызывает тревогу. Он наблюдал за поспешным выводом войск США из Афганистана, он отметил, что Байден снял санкции США, введенные в отношении компаний, участвовавших в строительстве газопровода "Северный поток". Но прежде всего, он является свидетелем удручающего отсутствия европейской солидарности в отношении Украины. Когда Россия захватила в Азовском море патрульные катера Украины и их экипажи, Европейский совет даже не возмутился и не осудил эти явные нарушения международного права и соглашения России с Украиной от 2003 года. Вместо этого Европа "выразила свою крайнюю озабоченность".

Что еще можно сделать сейчас? Учитывая, что США сейчас поставляют на Украину военную технику, мы должны еще раз подумать о том, какой еще вклад мы могли бы внести. Украинцам нужны не одеяла. Им нужна РЛС контрбатарейной борьбы, им нужны противотанковые ракеты, дополнительное количество беспилотных летательных аппаратов, наступательное кибероружие. И они должны иметь возможность беспрепятственно задействовать те, средства, что у них есть, и там, где им это необходимо, в отличие от того, что происходит в настоящее время. Мы должны помогать в наращивании оборонительного потенциала и устойчивости по всей территории Украины, и мы должны подтвердить международные права в Черном море посредством проведения более скоординированных военно-морских учений и воздушного патрулирования, а также восстановления украинского военно-морского флота.

Во-вторых, мы должны убедить наших немецких друзей в том, что газопровод "Северный поток - 2" напрямую подрывает безопасность Украины, и что приостановление Берлином его сертификации теперь должно привести к ее полной отмене. "Северный поток - 2" нанесет ущерб экономике Украины, значительно снизив доходы от транзита газа, и станет рычагом влияния России, поставив Киев в безвыходное положение в отношении поставок газа в саму Украину. Премьер-министр был прав, подчеркнув в понедельник, что "вскоре предстоит сделать выбор между получением еще большего количества российских углеводородов, поставляемых по новым гигантским газопроводам, и поддержкой Украины, защитой дела мира и стабильности". Энергетическая политика Германии сейчас представляет опасность для всех нас.

Наконец, Британия может действовать только с союзниками и партнерами. И если просить Германию пересмотреть свою энергетическую политику неудобно, может быть, так же неудобно, но необходимо попросить наше собственное правительство еще раз проанализировать сотрудничество в области безопасности и внешней политики с нашими бывшими партнерами по ЕС. Не нужно быть сторонником сохранения членства Британии в ЕС, чтобы понять, насколько это важно сейчас, когда Лондон, Берлин, Париж, Рим и другие столицы сходятся во мнениях.

Путин - настоящий оппортунист: во всем, где он видит слабость, он готов нас испытать. Украина является партнером НАТО, а не членом. У нее слабая и нестабильная экономика, управление этой страной неэффективно. Но это демократическое государство, надежды которого мы поддержали. Кроме того, Киев является европейской столицей.

Комментарии читателей:

Robert Griffiths

У Путина нет моральных принципов. Он понимает только силу. Он подчинится только силе.

leon bb

Я почти уверен, что Россия ответила бы тем же. У Британии слишком много проблем, чтобы представлять опасность. Надвигается экономический кризис. Предоставление оружия киевской клике было бы опасной эскалацией. Британия вмешивается во многое на Украине, и это не будет оставлено без внимания.

Michael Williams

Меня удивляет, что человек якобы настолько проницательный в политическом плане, как Фэллон, так явно не знает о глубоко укоренившейся и исторической вражде между Россией и Украиной. Вина за конфликт между ними за последние несколько лет полностью лежит на таких людях, как Фэллон, а также на тех (особенно ЕС), кому лучше не следует провоцировать Россию, активно поощряя Украину в ее антироссийской позиции.

Должно было быть совершенно очевидно, что Россия никогда не согласится на то, чтобы ее старый ненавистный сосед стал союзником НАТО и ЕС, ориентированным на Европу.

Бывают моменты, когда лучше всего не будить спящую собаку. Но все равно у нас по-прежнему есть такие люди, как Фэллон, которые дразнят медведя. Фэллон и другие подобные "мыслители" должны достать свои учебники истории и изучить непростую историю между Россией и Украиной. Тогда они могли бы понять, почему было бы гораздо разумнее оставить их в покое.

John Marks

Да, отношения между Россией и Украиной больше похожи на отношения между Англией и Шотландией, где Бервик-апон-Твид играет роль Крыма.

Moe Skeeto

Первый российский солдат пересечет границу, и всем российским активам и торговле наступит конец. Они будут изолированы. Даже китайцы подумали бы дважды.

Michael Williams

Тогда они отключат газ, а ЕС и другие страны уползут, поджав хвосты, включая США, которые не будут воевать, и Великобританию, которая в любом случае уступает по численности и слишком далеко, чтобы что-то предпринять.

Warren Alexander

Запад позволит Путину войти на Украину, но жестоко отомстит, произнеся несколько банальностей в ООН.

Dwight Vandryver

Сколько антироссийских материалов сегодня публикует "Телеграф"? Пропаганда распространяется в большом количестве и быстро. На следующей неделе настанет очередь Китая. Через неделю хороший пинок, может, получит ЕС. В отличие от дебатов об изменении климата и о том, что мы должны с этим делать, "Телеграф" предлагает симметричность. Но не в том случае, когда речь идет о России, Китае и ЕС. Очевидно, что именно такое отношение привлекает читательскую аудиторию. Нас бы здесь не было, если бы мы не хотели, чтобы наши предубеждения подтвердились, не так ли?

Simon Nahk

Полагаю, что действия на Украине и в Белоруссии связаны не столько с началом вторжения, сколько с желанием вызвать раскол в НАТО и на западе. Как уже писали другие, любое вторжение на Украину будет кровавым и затяжным. Преимущества Путина в том, что он удерживает позиции во враждебной среде, в отличие от Крыма, который не был враждебным, похоже, не такое уж и преимущество.

mike birch

Путин не хочет большой войны, но вполне может пойти на маленькую войну. Ему не нужна вся Украина, только те ее части, жители которых говорят по-русски. Он действительно хочет быть большой шишкой у себя на заднем дворе, поэтому, он, возможно, заинтересован в том, чтобы сделать Украину беднее.

Мой главный совет для людей - установите этой зимой дровяные печи, поскольку, похоже, цена на газ будет расти и расти.

Pavel Bashkanov

С какой стати люди разглагольствовуют на важные темы, о которых они, похоже, ничего не знают? Это просто безответственно.

1. Вторжение на Украину было бы затруднительным, учитывая размеры этой страны места, население в 44 миллиона человек и то, что они явно предпочитают оставаться независимыми. Фэллон также предполагает, что исход войны решает только захватчик. Как захватчики всегда узнают, все может пойти катастрофически неправильно

2. Общественное мнение в России гораздо важнее, чем предполагают невежественные комментаторы, такие как Фэллон: русский народ считает украинцев своими братьями, у них нет желания нападать на Украину. Кроме того, российско-украинская война была бы гражданской войной, поэтому у многих семей есть родственники в обоих государствах. У русского народа нет иллюзий по поводу войны, в XX веке Россия пережила слишком много войн.

3. Фэллон не приводит никаких причин, по которым Путин стал бы портить отношения России с Западом только для того, чтобы преподать Украине какой-то невысказанный урок. До тех пор, пока Украина не будет принята в НАТО, безопасности России ничто не угрожает. Путин не Гитлер, он не позволяет идеологии определять свою внешнюю политику.

matthew penman

1. А последних три раза не было затруднительно?

2. Братья? Тогда перестаньте стрелять и убивать их.

3. Он хуже.

David MacDonald

Извините, но я не хочу идти на войну ради Украины. Защищать Норвегию, Францию, Бельгию, Сингапур, Австралию, Японию, возможно, Тайвань - да. Но Украина просто не стоит костей одного гвардейца Колдстрима.

Maggie Lavan

Экспансионистский ЕС сверг законное правительство на Украине и назначил неизбранное марионеточное правительство по приказу поджигателей и головорезов. Вы могли бы иметь право критиковать Путина, если бы у вас была хоть капля морального авторитета. К сожалению, у вас его нет.

Richard Morgan

Правительству Ее Величества не мешало бы помнить, что для участия в любой форме дипломатии канонерок было бы полезно иметь несколько канонерок. С численностью армии в 76 500 человек и флотом из 19 надводных военных кораблей трудно понять, чего можно было бы достичь. Также, несомненно, что предполагать, что государства-члены НАТО согласятся на любой вариант действий, предполагающий проведение мероприятий в том месте, которой фактически является задним двором России, означает выдавать желаемое за действительное.

Holly Willis

Меня больше беспокоит то, что через Ла Манш к нам ежедневно прибывает тысяча потенциальных террористов.

baba boom

ЕС - это коррумпированная антидемократическая олигархия на грани валютного коллапса. Ты проиграл. Смирись с этим.

Jim Thomas

Мы уже видели такую игру раньше. Давишь и продолжаешь давить, чтобы проверить решимость. В случае успеха присваиваешь и давишь немного сильнее. Вот так мы ввязались в последнюю мировую войну. Кто-то давил слишком часто и слишком далеко. Откуда ему было знать?

Max Moore

А Влад не может вместо этого просто вторгнуться в Белоруссию? Тогда все будут счастливы.

John Marks

Ага. Разделит "Белоруссию" по границам 1939 года, при этом Польша возьмет себе западную часть, а Россия - восточную.

Тогда у беженцев будет выбор…

Steven Goodban

Тщательно выбирайте войны, в которых собираете сражаться. Эта - точно не для нас.

Майкл Фэллон (Michael Fallon)