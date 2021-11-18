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Интерфакс-АВН

США все еще обеспокоены тем, что обломки сбитого Россией спутника могут представлять угрозу - Пентагон

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - В США обеспокоены возможными последствиями разлета обломков спутника, сбитого российскими военными, но пока не было никаких контактов по этому поводу, о которых можно было бы сказать, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы, естественно, по-прежнему озабочены последствиями от появления обломков, но сегодня я не могу сказать ничего дополнительного или специфического по этому поводу", - сказал он журналистам в ходе брифинга.

Кирби отметил, что "никаких контактов, о которых можно было бы сказать, не было".

Ранее российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д" и заявили, что его обломки не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности.

"15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", - сказали в военном ведомстве, добавив, что подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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