Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ", способного в одиночку сорвать атаку

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В РФ завершены заводские испытания новейшего универсального минного заградителя (УМЗ) на гусеничном шасси, созданного в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ" и способного в одиночку сорвать наступление подразделений противника, сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы "Клещ-Г". В настоящее время ведется подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний", - рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что "минные заграждения, которые устанавливает "Клещ-Г", в состоянии задержать целые подразделения противника". "Также машина за счет скорости минирования позволяет блокировать наступающего противника", - добавил собеседник.

Источник рассказал, что один "Клещ-Г", созданный на шасси танка Т-72, оборудован девятью пусковыми установками, которые вмещают в общей сложности 270 минных кассет. Одна машина способна поставить минные заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4.

УЗМ-Г может вести минирование на скорости до 40 километров в час. Из пусковых установок отстреливаются кассеты с минами, которые распаковываются в полете и выбрасывают по определённому алгоритму противопехотные или противотанковые мины. До начала минирования в бортовой компьютер машины вводятся параметры минного поля, машина автоматически начинает отстрел мин при достижении рубежа минирования и сохраняет необходимые интервалы между минами при изменении скорости движения.

"Клещ-Г" также оснащается аппаратурой единой системы управления тактического звена, которая позволяет в режиме времени, приближенном к реальному, передавать карты местности с обозначением поставленного минного заграждения командованию.