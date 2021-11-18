Войти
РИА Новости

Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ", способного в одиночку сорвать атаку

672
0
+1
Универсальный минный заградитель УМЗ-Г "Клещ-Г"
Универсальный минный заградитель УМЗ-Г "Клещ-Г".
Источник изображения: © Фото : А.В. Карпенко/ ВТС "Бастион"

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В РФ завершены заводские испытания новейшего универсального минного заградителя (УМЗ) на гусеничном шасси, созданного в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ" и способного в одиночку сорвать наступление подразделений противника, сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы "Клещ-Г". В настоящее время ведется подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний", - рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что "минные заграждения, которые устанавливает "Клещ-Г", в состоянии задержать целые подразделения противника". "Также машина за счет скорости минирования позволяет блокировать наступающего противника", - добавил собеседник.

Источник рассказал, что один "Клещ-Г", созданный на шасси танка Т-72, оборудован девятью пусковыми установками, которые вмещают в общей сложности 270 минных кассет. Одна машина способна поставить минные заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4.

УЗМ-Г может вести минирование на скорости до 40 километров в час. Из пусковых установок отстреливаются кассеты с минами, которые распаковываются в полете и выбрасывают по определённому алгоритму противопехотные или противотанковые мины. До начала минирования в бортовой компьютер машины вводятся параметры минного поля, машина автоматически начинает отстрел мин при достижении рубежа минирования и сохраняет необходимые интервалы между минами при изменении скорости движения.

"Клещ-Г" также оснащается аппаратурой единой системы управления тактического звена, которая позволяет в режиме времени, приближенном к реальному, передавать карты местности с обозначением поставленного минного заграждения командованию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
Уралвагонзавод
Проекты
ИТ
Похожие новости
01.11.2017
"Реликтовый монстр": каким стал танк Т-72 после модернизации
03.06.2016
На танках, кораблях и самолетах: как российское оружие завоевывает мир
28.09.2015
RAE-2015 определил флагманское направление российской оборонки
28.09.2015
Танки взялись за ум
17.07.2013
Прочнее брони
13.09.2010
Броня крепка, но Запад нам дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:49
  • 78
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 18.11 02:45
  • 1
В США удивились размерам Су-75
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 17.11 13:56
  • 4
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 13:14
  • 13
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 17.11 13:05
  • 36
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 17.11 13:04
  • 2
Вертолетный пролет