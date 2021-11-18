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Интерфакс-АВН

Главы министерств обороны Великобритании и Украины заявили, что не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены действиями Москвы

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Бен Уоллес
Бен Уоллес.
Источник изображения: Frank Augstein/AP/ТАСС

Лондон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников заявили, что правительство их стран не хотят быть враждебны к России, но обеспокоены якобы военной активностью у границ Украины.

"У наших правительств нет желания быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы обеспокоены наращиванием военной мощи и активностью России у границ Украины", - говорится в совместном заявлении министров обороны Великобритании и Украины, распространенном минобороны королевства.

В заявлении, сделанном в ходе визита Уоллеса на Украину, подчеркивается, что "национальный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы".

"Украина и Соединенное Королевство являются стратегическими партнерами в области безопасности и обороны", - отметили министры обороны.

Согласно их заявлению, Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину.

"Мы непоколебимы в этой поддержке, и вместе мы сохраняем бдительность и единство в защите наших общих ценностей и свобод", - добавили главы оборонных ведомств.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Великобритания поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

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Великобритания
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Украина
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