"Рейд" – одна из самых новейших версий российского броневика "Тигр"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Бронеавтомобиль ВПК-233136 является одной из самых новых версий российского "Тигра". Это специальное транспортное средство отличается не только доработанной передней частью с современным светодиодными фарами, но и другими усовершенствованиями.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Например, стрелки, ведущие огонь с крыши, получили разборные элементы бронезащиты, чего раньше не было. Также установлен решетчатый багажник для перевозки специального имущества.

Появилась специальные фары-искатели и инфракрасные прожекторы. Улучшает обзорность и система кругового видеообзора с сохранением информации на жестком диске.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Масса бронеавтомобиля - 8 300 кг. Грузоподъемность -1100 кг.

В салоне помещается 10 человек. Мощность дизельного двигателя - 240 л.с. Имеется автоматическая коробка передач. Максимальная скорость по шоссе -120 км/ч. Запас хода по топливу - 950 км.