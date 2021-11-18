"Рейд" – одна из самых новейших версий российского броневика "Тигр"

Источник изображения: vestnik-rm.ru
Бронеавтомобиль ВПК-233136 является одной из самых новых версий российского "Тигра". Это специальное транспортное средство отличается не только доработанной передней частью с современным светодиодными фарами, но и другими усовершенствованиями.
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Например, стрелки, ведущие огонь с крыши, получили разборные элементы бронезащиты, чего раньше не было. Также установлен решетчатый багажник для перевозки специального имущества.
Появилась специальные фары-искатели и инфракрасные прожекторы. Улучшает обзорность и система кругового видеообзора с сохранением информации на жестком диске.
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Масса бронеавтомобиля - 8 300 кг. Грузоподъемность -1100 кг.
В салоне помещается 10 человек. Мощность дизельного двигателя - 240 л.с. Имеется автоматическая коробка передач. Максимальная скорость по шоссе -120 км/ч. Запас хода по топливу - 950 км.