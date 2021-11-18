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Интерфакс-АВН

МИД РФ: США испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, в том числе с уничтожением своих космических аппаратов

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X-37B
Экспериментальный автоматический многоразовый космический корабль Х-37В Orbital Test Vehicle.

У РФ есть вопросы по космическому беспилотнику Х-37В

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - США проводят курс на использование космоса для проведения боевых операций, испытаний новейшей ударно-боевой техники, заявляют в МИД РФ.

"Как известно, потенциалом применения оружия в космосе обладает и американский многоразовый беспилотный космический челнок Х-37В, способный длительное время находиться на орбите, совершать маневры и нести полезную нагрузку. Наши запросы американской стороне относительно прояснения конкретных целей и задач, которые отрабатываются на платформе Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ряде аспектов космической деятельности России и других государств.

"Вашингтон без каких-либо предварительных оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, в т.ч. с уничтожением своих космических аппаратов. Так, 20 февраля 2008 г. была применена противоракета SM-3 для уничтожения американского спутника "USA-193". Отмечаем также осуществлявшееся Пентагоном в 1980-е гг. тестирование противоспутникового оружия на платформе самолета F-15A", - отмечается в комментарии, текст которого размещен на сайте ведомства.

В МИД напоминают, что "с 1950-х гг. США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений в целях достижения военного превосходства вплоть до достижения тотального господства в космосе. Соответствующие задачи закреплены в обновленной "Оборонной космической стратегии" и доктринальном документе Космических сил США".

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Россия
США
Продукция
sm-3
X-37
Тунгуска
Проекты
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