МИД РФ: проведенное Россией в космосе испытание осуществлялось в соответствии с международным правом, не направлено против кого-либо

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", не направлено против кого-либо, образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляют угрозы космической деятельности, заявили в МИД РФ.

"Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо. С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ряде аспектов космической деятельности России и других государств

Она пояснила, что "данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования".

"Указанные действия реализованы в рамках плановой деятельности Минобороны России по обеспечению обороноспособности, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств", - отмечается в комментарии, текст которого размещен на сайте МИД.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные провели испытания противоспутникового оружия, но отметил, что они не несут угрозы для космических аппаратов. "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в ходе поездки в Воронежскую область.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что фрагменты, образовавшиеся после уничтожения спутника, не представляют угрозы для МКС. По данным военного ведомства, в ходе испытаний был уничтожен недействующий космический аппарат "Целина-Д".

"Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", - отметили российские военные.

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан). В частности, в этом году такие пуски, по данным Минобороны РФ, были осуществлены 17 сентября и 26 апреля.

Ранее в Космическом командовании США заявили, что эта новая российская противоракета представляет вызов для интересов США в околоземном пространстве. По словам военных США, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.