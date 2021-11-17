На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России - Минобороны Армении

Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией.

Ереван. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - При посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие, заявили в Минобороны Армении.

"В соответствии с достигнутой при посредничестве российской стороны договоренностью с 18:30 на восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен, обстановка сравнительно стабилизировалась", - сообщает Минобороны Армении.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в районе границы после телефонных переговоров, которые провел министр обороны России Сергей Шойгу.

"В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - говорится в сообщении военного ведомства.