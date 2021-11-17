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Интерфакс-АВН

На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России - Минобороны Армении

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Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией
Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией.
Источник изображения: © REUTERS / Francesco Brembati

Ереван. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - При посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие, заявили в Минобороны Армении.

"В соответствии с достигнутой при посредничестве российской стороны договоренностью с 18:30 на восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен, обстановка сравнительно стабилизировалась", - сообщает Минобороны Армении.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в районе границы после телефонных переговоров, которые провел министр обороны России Сергей Шойгу.

"В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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