Armenpress (Армения): Армения обращается к России за помощью в разрешении ситуации на армяно- азербайджанской границе

На армянско-азербайджанской границе произошли боестолкновения, сообщает издание Armenpress. В результате стороны понесли потери в живой силе и военной технике. Ереван обратился к Москве за помощью в разрешении конфликта.

Армения начинает процесс обращения к России за помощью в разрешении ситуации на армяно-азербайджанской границе в рамках соглашения между странами, заключенного в 1997 году.

Как передает "Арменпресс", об этом в интервью Общественному телевидению заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

"Считаем необходимым подчеркнуть, что, поскольку суверенная территория Армении подверглась нападению, мы призываем Россию защитить территориальную целостность Армении в рамках соглашения между Арменией и Россией, заключенного в 1997 году и выполнения взаимных обязательств в рамках этого соглашения", - заявил Григорян.

На вопрос, устное ли это обращение или оно подано в письменной форме, Григорян ответил: "Это устное обращение, которое будет иметь письменную процедуру. Мы хотим проинформировать общественность и наших партнеров, что мы начинаем такой процесс. Мы ожидаем от России помощи, и у нас будет возможность восстановить территориальную целостность Армении", - сказал секретарь Совета безопасности РА.

Он добавил, что неоднократно говорилось, что государственная граница РА является красной линией для России. Армен Григорян отметил, что с 12 мая азербайджанцы нарушают эту красную линию. "В этой связи мы обращаемся к нашему союзнику, чтобы иметь возможность восстановить территориальную целостность Республики Армения в рамках наших союзнических обязательств", - сказал Григорян.

Что касается вопроса, подразумевает ли эта помощь участие в переговорах или помощь вооруженными силами? Григорян ответил. "Если можно разрешить эту ситуацию путем переговоров, то путем переговоров, если невозможно разрешить ее путем переговоров, то предоставить Армении достаточно военной помощи, чтобы Армения смогла бы разрешить ситуацию", - сказал он.

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По состоянию на 16:00 ситуация на восточной границе РА продолжает оставаться крайне напряженной.

Как передает "Арменпресс", об этом сообщает Минобороны РА.

"В результате боевых действий, начавшихся после того, как азербайджанские подразделения атаковали армянские позиции, армянская сторона имеет жертвы и раненых, подробности уточняются, известно о потере двух боевых позиций", - сообщили в Минобороны.

Подразделения Вооруженных сил Армении ответными действиями нанесли противнику большие потери военной техники и живой силы. Бои продолжаются, напряжение не ослабевает.