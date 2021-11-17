Пентагон разрабатывает ударно-боевые средства, включая космические беспилотники Х-37 - Минобороны РФ

Беспилотный космоплан Х-37 – один из элементов космической мощи Соединенных Штатов. Фото с сайта www.defense.gov.

Действия США несовместимы с заявлениями о планах мирного использования космоса

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские военные без уведомлений испытывают на орбите ударное оружие, сообщили в Минобороны РФ.

"США в 2020 году создали космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе", - заявили в военном ведомстве во вторник.

Там отметили, что Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.

"Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства", - сообщили военные.