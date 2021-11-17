Haber7 (Турция): сигнал от России в виде анимации! БПЛА «Акынджи» на прицеле у российского истребителя пятого поколения «Checkmate»...

Анимационный ролик, на котором российский истребитель Checkmate берет на прицел турецкий беспилотник, вызвал волну негодования в Турции. Большинство читателей Haber7 воспользовались очередной возможностью, чтобы похвалить отечественные ударные БПЛА, так как об истребителе собственного производства туркам остается только мечтать.

Россия, ранее опубликовавшая анимационный ролик, в котором утверждалось, что дрон-камикадзе "Ланцет" способен уничтожить "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), теперь нацелилась на ударные БПЛА "Акынджи" (Akıncı).

Россия продолжает переживать травму от неэффективности российских систем противовоздушной обороны перед БПЛА "Байрактар ТБ2" в Азербайджане, Сирии и Ливии.

Россия опубликовала анимацию о том, что новый российский истребитель пятого поколения "Checkmate" может поразить ударный БПЛА "Акынджи", разработанный на отечественной основе компанией "Байкар савунма" (Baykar Savunma).

В ролике подчеркивается, что Checkmate (Шах и мат) превосходит по мощности и возможностям истребители пятого поколения F-35 и ударные БПЛА "Акынджи".

Комментарии читателей:

Серкан

Страх одолел.

Камиль

А самолет красивый. Надеюсь, мы тоже скоро выпустим наш национальный истребитель и будем давать такие сигналы.

Эмрах

А давайте опубликуем реальные кадры того, как мы поражали "Панцири", С-300, чтобы было понятно, что это не анимация.

Айхан

Видео - недостаточно, увидим ваше мастерство на поле боя.

бурак

Поразите, если поймаете.

Кенан

Приятно видеть, как они подбадривают себя анимацией.

селим асаф

На самом деле все с точностью до наоборот.

Мехмет кесер01

У России какая-то жажда реванша. Но политически мы почему-то не можем оторваться от Путина.

Туркмен 55

Эй, мы сбили ваш самолет с помощью F-16.

Родина прежде всего

У "Акынджи" радары ASELSAN нового поколения, которые обнаружат российский самолет с очень дальнего расстояния и даже не подпустят его. Также есть ракеты класса "воздух - воздух".

Хусейн

В глаза нам улыбаетесь, а сами ведете двойную игру. Если вы ударите по нам из Идлиба, мы ударим по вам из Украины, господин Путин.

алпер тунга

Состояние, в котором сегодня оказалась Россия, - это героизм в кино, как у США.

Салах ад-Дин

Они создают анимации, а мы поражаем цели на поле боя.

ахмет айдын

Если они снимают видео о том, что самый современный огромный истребитель пятого поколения может поразить "Акынджи", то, пусть не серчают, но их дела плохи.

Байрактар

Если вы посмотрите на российские социальные сети, то даже россияне смеются над такого рода анимациями, рекламирующими оружие, называя их "мультиками Путина".

Бурчикин

Какая забавная ситуация. Русские сами сравнивают российский самолет пятого поколения и наш беспилотный летательный аппарат. По сути делают своего рода рекламу ударному БПЛА "Акынджи", хотя и не осознают этого.

Керем

Наши вооружения обеспокоили все крупные страны. Это очень хороший прогресс.

Землянин

Посмотрим, что вы будете делать, когда мы произведем бесплотный военный самолет.

юнус

Истребитель пятого поколения и не нужен, один F-16 сможет уничтожить все БПЛА и ударные БПЛА.

Гражданин!

Хорошо, если огромный самолет поразит один "Акынджи". А каковы сценарии атаки, если 100 "Акынджи" будут сразу в одном регионе? Что произойдет, когда самолет, который русские создавали много лет, хотя у них не так много денег на это, будет сбит стаей "Акынджи", ракетами класса "воздух-воздух"?

Дюран Дюран

Браво, вы можете поразить наш ударный БПЛА с помощью своего самого современного самолета.

Мехмет

Такие страны, как США, Китай, Россия, Иран, Северная Корея, ведут фиктивный бой друг против друга. Пусть Турция займет свое место на сцене, и тогда мы увидим настоящую войну.

Турецкий человек

Таким образом они пытаются пригрозить странам вроде Украины и Польши, дескать, "не надейтесь на вооружения, которые вы закупаете у турок, мы их тоже собьем". Это нормально. Что это значит? Значит, нам нужно сделать еще лучше.

Аркут

Не волнуйтесь, у "Шах и мат" тоже скоро появится конкурент. Но сначала они отведают ракеты "Акынджи".