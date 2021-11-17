Экс-начальник ЦНИИ Минобороны заявил, что Россия не нарушила международных договоров испытанием противоспутниковой ракеты

Назвал негативными последствиями появление космического мусора. Российские испытания могут дать "козырь" военным США для увеличения финансирования

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия не нарушила международных соглашений проведением испытаний противоспутникового оружия, заявил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Прямого нарушения никаких международных соглашений нет. И предупреждать мы никого не должны, когда мы испытываем свои системы - противоракетные или противоспутниковые. Мы не обязаны никого предупреждать об этом, нет ничего такого", - сказал Дворкин.

Он заявил, что Россия направляет предупреждения США, когда производит испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, к испытаниям ракет системы противоракетной обороны (ПРО) это не относится.

"Ничего в этом испытании особенного нет, кроме неосторожности. Не надо было устраивать такое облако обломков", - сказал Дворкин, имея в виду космический мусор, образовавшийся в результате разрушения спутника.

В прошлом Дворкин возглавлял 4-й ЦНИИ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны России.

Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408", сообщило космическое командование США. Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

"Американцы, китайцы, индийцы сбивали свои спутники. Это всё очень простые вещи. Используются не противоспутниковые системы, а системы ПРО, ими гораздо проще поражать спутники, которые идут по расчетным орбитам, чем боеголовки", - сказал экс-начальник 4-го ЦНИИ.

Однако, по его словам, после российского испытания у американских военных появился "хороший козырь". "Военные США будут просить новые средства на свои программы", - сказал Дворкин.

"Может быть Россия стремится мотивировать США пойти на обсуждение российско-китайского договора о запрете вывода оружия в космос. Не думаю, что это наше испытание вынудит американцев пойти на договор", - сообщил он.

Он не считает, что новые российские испытания приведут к гонке вооружений. "Гонка технологий и так идёт. В стратегических вооружениях никакой гонки нет, идет совершенствование систем", - сказал Дворкин.

В Москве пока не прокомментировали заявление Госдепа и космического командования США.

"Роскосмос" сообщил о контроле обстановки на орбите для защиты МКС на фоне заявлений США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.

"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении. Также в госкорпорации заявили, что безопасность экипажа МКС является приоритетом для "Роскосмоса".

В "Роскосмосе" заявили, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве.

НОВЫЕ РАКЕТЫ

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан). В частности, в этом году такие пуски, по данным Минобороны РФ, были осуществлены 17 сентября и 26 апреля.

Ранее в космическом командовании США заявили, что эта новая российская противоракета представляет вызов для интересов США в околоземном пространстве. По словам военных США, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

Ранее сообщалось о разработке в России противоракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

3 июля 2020 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" Суровикин сообщил, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

"По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения", - сказал тогда Суровикин.

23 августа этого года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В декабре 2018 года пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что с 2019 года в войска должен был поступить противоспутниковый комплекс "Тирада-2С". В сообщении ЦВО говорилось, что комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. Отмечалось, что выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.

9 ноября этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги сочинских совещаний у президента РФ, сообщил о новой системе ПВО-ПРО С-550. "Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставки в Вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550", - заявил Шойгу на совещании в Минобороны РФ.

В марте 2019 года противоспутниковое оружие испытали Индия. Индийские военные в ходе ракетного испытания уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км, сообщил тогда премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации.

Тогда отмечалось, что Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, проведшей испытание противоспутникового оружия.