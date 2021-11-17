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ТАСС

Рособоронэкспорт получил в Дубае запросы на поставку летательных аппаратов на $2,5 млрд

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Среди поставляемых в 2021 году образцов продукции - самолеты, вертолеты, а также авиадвигатели и авиационные средства поражения

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") получил обращения на поставку различных летательных аппаратов, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников, на $2,5 млрд в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на полях выставки.

"В ходе встреч и переговоров на Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспортом получены обращения инозаказчиков на поставку самолетов, вертолетов и БПЛА на общую сумму свыше $2,5 млрд", - отметил он.

Он отметил, что портфель заказов Рособоронэкспорта включает более 180 вертолетов на общую сумму порядка $4 млрд.

"На сегодняшний день портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вертолетной техники включает в себя более 180 боевых машин на общую сумму около 4 млрд долларов, а в целом в портфеле заказов техника ВВС составляет 42%, ПВО - 31%", - заявил он.

По словам Михеева, среди поставляемых в 2021 году образцов техники военного назначения самолеты МиГ-29М, Су-30МКИ, Су-35, Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М и Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения.

Поставки иностранным заказчикам

Россия поставит иностранным заказчикам за 2021 год около 100 самолетов и вертолетов, сообщил Михеев.

"По линии Рособоронэкспорта в течение 2021 года предполагается осуществить поставку 36 самолетов различного назначения и почти 60 вертолетов, а также авиадвигатели и БПЛА", - сказал он.

По его словам, среди поставляемых в 2021 году образцов техники военного назначения самолеты МиГ-29М, Су-30МКИ, Су-35, Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М и Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.

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