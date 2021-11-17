СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин" ведут в Черном море контроль за действиями корабельной группировки ВМС США.

Как передает корреспондент РИА Новости, крейсер "Москва" вернулся в Севастополь к своей причальной стенке. При заходе в бухту из его громкоговорителей звучал гимн города "Легендарный Севастополь".

В понедельник флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" Porter ("Портер) начали переход из Черного моря в Средиземное после завершения операций и учений с партнерами по НАТО.