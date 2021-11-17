Российские военные прибыли на полигон в Таджикистане для участия в учении сил спецназа ОДКБ

Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.

Екатеринбург. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) совершили марш на полигон в Таджикистане, где в среду начнется учение сил спецназа ОДКБ "Кобальт-2021", сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"Военнослужащие ЦВО прибыли на полигон "Фахрабад" для участия в совместном учении ОДКБ" Кобальт-2021". (...) Учение пройдет с 17 по 19 ноября", - говорится, в сообщении.

Как уточняет ЦВО, военнослужащие совершили 45-километровый марш на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях "Тигр" из Душанбе, в ходе которого отработали аспекты боевого охранения колонны, преодоления условно зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника".

"В ходе практических действий российские военнослужащие совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения ОДКБ", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в учении "Кобальт-2021" примут участие формирования сил специального назначения, органов внутренних дел, госбезопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля коллективных сил оперативного реагирования из стран ОДКБ. Цель учения - повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности.

Российский воинский контингент на учении будет представлен военнослужащими подразделения специального назначения ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением.