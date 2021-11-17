Пентагон утверждает, что при якобы проведенных РФ испытаниях был поражен советский спутник

По данным NASA, речь идет о спутнике COSMOS 1408, который был выведен на орбиту в 1982 году

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, в ходе которых был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом. Такое заявление распространило в понедельник Космическое командование Вооруженных сил США.

По его версии, "Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите". Как утверждается в заявлении, Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

Согласно данным NASA, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году.

Озабоченность действиями России в космосе ранее выражали некоторые американские генералы. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, подчеркнув, что Москва выступает за мир и сотрудничество.