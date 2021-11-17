Войти
ТАСС

Пентагон утверждает, что при якобы проведенных РФ испытаниях был поражен советский спутник

326
0
0
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

По данным NASA, речь идет о спутнике COSMOS 1408, который был выведен на орбиту в 1982 году

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, в ходе которых был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом. Такое заявление распространило в понедельник Космическое командование Вооруженных сил США.

По его версии, "Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите". Как утверждается в заявлении, Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

Согласно данным NASA, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году.

Озабоченность действиями России в космосе ранее выражали некоторые американские генералы. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, подчеркнув, что Москва выступает за мир и сотрудничество.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
20.12.2012
Предпраздничные заявления командующего РВСН
01.08.2012
Деньги на госпрограмму вооружений возьмут в банках
20.02.2012
Китайские системы ДРЛО — интервью конструктора
05.09.2011
Пресса уличила Сердюкова: оборонзаказ так и не выполнен, государство погубило ОПК
07.07.2010
Самая большая внешнеполитическая ошибка Обамы ("The Washington Post", США)
13.05.2009
Позиция России по СНВ встретила понимание у партнеров в США – Лавров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:40
  • 1
Вертолетный пролет
  • 17.11 05:47
  • 2
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 05:24
  • 1
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 05:00
  • 47
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 17.11 04:44
  • 29
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 20:25
  • 35
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 20:25
  • 2
Ядерный зонтик для Беларуси
  • 16.11 17:24
  • 122
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 16:35
  • 65
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 16.11 14:05
  • 79
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 12:54
  • 9
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 11:51
  • 3
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate