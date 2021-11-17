Российская ракета в ходе испытания уничтожила советский спутник - военные США

Вашингтон. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408", сообщает космическое командование США.

"Россия 15 ноября 2021 года по московскому времени испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Ракета поразила российский спутник "Космос-1408", что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите", - говорится в сообщении командования.

По его оценке, образовалось около 1,5 тыс. обломков, за которыми можно вести мониторинг. "Вероятно, на орбите также образуются и сотни тысяч более мелких обломков (отслеживать которые невозможно - ИФ)", - считают военные США.

Би-Би-Си, со своей стороны, отмечает, что "Космос-1408" был запущен в 1982 году. Он предназначался для радиотехнической разведки и не работал уже много лет.

Глава космического командования генерал Джеймс Дикинсон заявил, что подобное испытание, по мнению США, указывает на то, что России безразличны "безопасность, стабильность и долгосрочное рациональное использование космоса всеми странами". Он пояснил, что, согласно оценкам космического командования США, из-за этих обломков космическим аппаратам, в частности, придётся чаще маневрировать, чтобы избегать столкновений.

"Испытание Россией ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту ясно показывает, что эта страна продолжает работать над системами по борьбе против спутников. Такие системы подрывают стратегическую стабильность и являются угрозой для всех стран", - полагает Дикинсон.

В госдепе США ранее заявили, что представляющую угрозу для МКС испытание противоспутникового оружия РФ состоялось ранее в понедельник.

"Ранее сегодня РФ безответственным образом провела испытание ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту", - заявил на брифинге в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что, по данным американской стороны, испытание РФ предусматривало уничтожение "одного из ее собственных спутников".

Ранее Прайс подчеркивал, что российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для экипажа Международной космической станции (МКС).

Он добавил, что образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отлеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких.

Представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, также выразил обеспокоенность проведенным российским испытанием противоспутникового оружия.

"Наибольшее беспокойство вызывает мусор, который сейчас находится в космосе и может представлять угрозу, в том числе и для Международной космической станции", - заявил Кирби на брифинге.