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Интерфакс-АВН

США будут сотрудничать с союзниками для ответа на противоспутниковые испытания России - Блинкен

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan

Вашингтон. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты с союзниками выработают совместный ответ на испытание противоспутникового оружия, которое провела Россия в понедельник.

"15 ноября 2021 Российская Федерация безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом в понедельник.

"Соединенные Штаты будут сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, стремясь отреагировать на этот безответственный акт. Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - сказал госсекретарь США.

По его словам, проведенное испытание демонстрирует, что "Россия, несмотря на свои заявления о противодействии размещению оружия в космическом пространстве, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства", а также "исследование и использование космического пространства всеми странами".

Он назвал поведение России "безрассудным и безответственным".

Кроме того, госсекретарь США отметил, что из-за испытания было получено более 1,5 тыс. единиц орбитального мусора и, вероятно, будут получены еще сотни тысяч единиц более мелкого орбитального мусора.

"Долговечный мусор, образовавшийся в результате этого опасного и безответственного испытания, теперь будет угрожать спутникам и другим космическим объектам, которые жизненно важны для безопасности, экономических и научных интересов всех стран на десятилетия вперед", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, это также "значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на Международной космической станции и для других видов деятельности, связанных с полетами человека в космос".

Он добавил, что данное испытание поставило под угрозу "безопасность и сохранность всех субъектов, стремящихся исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях".

Представитель госдепа Нед Прайс на брифинге отметил, что, по данным американской стороны, испытание РФ предусматривало уничтожение "одного из ее собственных спутников".

По его словам, РФ провела испытание ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту".

Прайс подчеркнул, что Россия не предупредила США о проведении испытаний.

В Москве заявление Госдепа США пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения "очень мал".

Как сообщал экипаж МКС, никаких признаков столкновения с мусором за время двух сближений зафиксировано не было.

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Россия
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