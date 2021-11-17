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Военно-промышленный курьер

«Оборонке» – финансовую устойчивость

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Источник изображения: vpk-news.ru

Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Рабочую группу по повышению финансовой устойчивости организаций ОПК

9 ноября состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса при бюро Союза машиностроителей России. В состав участников вошли первые лица крупных машиностроительных и оборонных корпораций, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, профильных министерств и ведомств. Председателем новой Рабочей группы назначен Петр Фрадков, председатель ПСБ, который входит в бюро центрального совета ООО «Союзмаш России».

Уже к первому заседанию Рабочая группа провела опрос среди предприятий-участников и членов бюро «Союзмаша», в результате которого было получено более 60 предложений и комментариев по самым острым вопросам. Участники инициировали обсуждение проблем действующих подходов к ценообразованию в рамках ГОЗ, которые напрямую влияют на обеспечение финансовой устойчивости предприятий, вопросов стимулирования спроса и предложения по проектам диверсификации ОПК и многое другое. По результатам экспертной проработки будут сформированы конкретные предложения по обозначенным проблемам и предметные корректировки нормативной правовой базы.

«Новая рабочая группа создана для поддержки ОПК и российской промышленности в целом. Мы наметили векторы развития на ближайший год – будем выявлять наиболее острые проблемы отрасли, комплексно прорабатывать инициативы предприятий по устранению барьеров развития и совершенствованию мер поддержки отрасли. После тщательной экспертизы подготовим соответствующие предложения по повышению финансовой устойчивости организаций ОПК. Рассчитываем, что они станут основой для принятия решений в сфере промышленной политики и гособоронзаказа», – сказал на открытии заседания Петр Фрадков.

«ОПК осуществляет выпуск своей продукции, особенно гражданской, в сложной конкурентной борьбе. Озвученные проблемы мешают ему полноценно развиваться, поэтому очень важно, чтобы все работали над созданием комфортной экосреды для оборонных предприятий и финансовых групп с учетом специфики производства. Накануне нашей встречи была проделана масштабная работа – опрос по данной теме оборонных предприятий – членов союза и лиги и обобщение поступивших предложений. Они станут предметом нашего обсуждения и содержанием деятельности созданной рабочей группы», – отметил в своем приветственном слове Владимир Гутенев, первый вице-президент ООО «Союзмаш России», глава Комитета по промышленности и торговли Государственной думы РФ.

По материалам сайта psbank.ru

 

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (907) за 16 ноября 2021 года

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