Замглавы МИД Ирана в онлайн-формате обсудил с коллегами из РФ и КНР переговоры по атому - СМИ

Стороны назвали снятие санкций США приоритетной целью переговоров в Вене

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани в понедельник провел встречу в виртуальном формате с российским коллегой Сергеем Рябковым и замглавы МИД Китая, стороны обсудили переговоры по восстановлению СВПД по ядерной сделке, передает агентство Bloomberg.

"Иран, Россия и Китай обсудили ядерные переговоры", - информирует агентство.

Бакери-Кани назвал эту встречу плодотворной.

"Провели плодотворную встречу с китайскими и российскими партнерами. Обсудили координацию (действий - ИФ) Ирана, Китая и России в борьбе с односторонним подходом и укрепление сплоченности в дальнейших переговорах", - написал Бакери-Кани в своем твиттере.

"Было вновь подчеркнуто, что США должны снять все незаконные санкции", - добавил замглавы иранского внешнеполитического ведомства.

Иранский журналист Абас Аслани уточняет, что в ходе встречи Бакери-Кани заявил, что "эффективное снятие незаконных санкций США - необходимость и главный приоритет предстоящих переговоров в Вене".

Ранее стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года.

Бакери-Кани тогда назвал целью этих переговоров "снятие незаконных санкций" США.

В Вашингтоне в свою очередь заявили, что считают возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому.

"Если Иран серьезно подойдет к работе, то процесс можно завершить относительно быстро", - заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

По словам Прайса, сторонам после возобновления переговоров по СВПД в Вене 29 ноября останется решить "сравнительно небольшое количество проблем". В то же время представитель госдепа предупредил, что "время, которое есть для этого, не вечно".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - СВПД, согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем переговоры приостановились: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.