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Интерфакс-АВН

Макрон и Путин договорились добиваться деэскалации кризиса с мигрантами в Белоруссии - СМИ

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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Франции Э. Макроном
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Франции Э. Макроном.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Париж. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились, что нужно добиться деэскалации кризиса с нелегальными мигрантами на границе Белоруссии и Польше, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Путин и Макрон согласились добиваться деэскалации кризиса с мигрантами", - пишет Bloomberg.

В свою очередь, парижские СМИ отмечают, что лидеры согласились, что необходима деэскалация и в том, что касается недавних угроз Минска блокировать транзит газа в Европу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Франция
Персоны
Путин Владимир
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