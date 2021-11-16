Макрон и Путин договорились добиваться деэскалации кризиса с мигрантами в Белоруссии - СМИ

Париж. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились, что нужно добиться деэскалации кризиса с нелегальными мигрантами на границе Белоруссии и Польше, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Путин и Макрон согласились добиваться деэскалации кризиса с мигрантами", - пишет Bloomberg.

В свою очередь, парижские СМИ отмечают, что лидеры согласились, что необходима деэскалация и в том, что касается недавних угроз Минска блокировать транзит газа в Европу.