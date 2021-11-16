Проект системы для распознавания летательных аппаратов при помощи нейросети представил "Швабе" на конференции в Москве

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Швабе" в рамках XI-й Национальной научно-технической конференции для молодых ученых представили перспективный проект по распознаванию летательных аппаратов с помощью искусственного интеллекта и аддитивные технологии для выпуска оптических элементов, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Применение аддитивных технологий в перспективе позволит в короткие сроки создавать изделия любых форм и размеров, а реализация нейронной сети в системе распознавания - повысить точность обнаружения летательных аппаратов", - отметил генеральный директор Научно-производственного объединения "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) Виллен Балоев, которого цитирует пресс-служба.

По его словам специалисты НПО ГИПО "в ходе конференции представили конкретные работающие решения".

В частности, один из проектов был посвящён эффективности применения аддитивных технологий в производстве дифракционных решеток и фотолитографических элементов. Речь шла о том, что технологии 3D-моделирования и 3D-печати автоматизируют производственные процессы, снижают затраты, а также расширяют возможности при изготовлении продукции. По итогам слушаний проект был признан лучшим, а его автор стал победителем в отрасли "Робототехника и искусственный интеллект", сообщает пресс-служба.

Также победителем стал ещё один проект: это система "распознавания летательных аппаратов в условиях сложного фона при помощи нейронной сети", говорится в пресс-релизе.

НПО ГИПО входит в "Швабе" госкорпорации "Ростех".