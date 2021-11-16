Система С-550 сможет перехватывать любые цели - глава "Ростеха"

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая система противовоздушной обороны (ПВО) С-550 будет обладать ракетой большой дальности для перехвата любых целей, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись с тем, чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей. Вот на это и направлены работы по С-550", - сказал Чемезов журналистам на выставке Dubai Airshow.

"За рубежом на экспорт мы пока ее не презентовали", - сказал Чемезов.

Других деталей он не привел.

В России создают новую систему ПВО С-550, сообщил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, работа над этой системой обсуждалась на сочинских совещаниях под руководством президента РФ Владимира Путина.

О характеристиках системы С-550 и работе над этой системой ранее не сообщалось.

У РФ есть С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе.

23 августа вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.