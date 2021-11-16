Рособоронэкспорт в ближайшие пять-семь лет выведет на рынок почти 50 новых образцов оружия

ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Рособоронэкспорт планирует в ближайшие 5-7 лет вывести на рынок почти 50 новых образцов оружия, сообщил журналистам в понедельник на оружейной выставке в Дубае генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"В ближайшие 5-7 лет Рособоронэкспорт планирует вывести на рынок почти 50 новых образцов всех видов вооруженных сил и родов войск", - сказал Михеев.

По его словам, среди них свыше 20 образцов авиационной техники из 10 систем и комплексов ПВО.

Как ранее неоднократно сообщалось, Россия планирует продавать на экспорт истребители 5-го поколения Су-57. В том числе, рассматривается возможность создания двухместного варианта истребителя – такая модификация должна повысить его спрос за рубежом.

Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация создает однодвигательный истребитель 5-го поколения Checkmate, который будет ориентировано прежде всего на мировой рынок вооружений. По прогнозам, истребитель будет востребован иностранными заказчиками из-за сочетания высоких летных характеристик и конкурентной цены.

Также заявлялось, что российские дроны в среднесрочной перспективе могут занять до 10% рынка военных беспилотников. Уже в следующем году должны начаться первые поставки иностранным заказчикам разведывательно-ударных беспилотников "Орион-Э".

Кроме того, РФ рассчитывает на существенный интерес зарубежных покупателей к технике на платформе "Армата", в том числе к новейшему танку Т-14.